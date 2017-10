Osorio Chong critica que no se apruebe ley de seguridad

Ciudad de México

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la Ley de Seguridad Interior no ha podido avanzar en el Congreso porque algunos legisladores tienen condicionada su aprobación.

“No existe un camino único para que la seguridad sea parte de nuestro diario cotidiano, porque hay partidos políticos, algunos, que dicen te doy esta reforma si tu permites el paso de esta otra, y lo que nosotros decimos como gobierno, es que no hay intercambio, no hay que ser mercenario, hay que pensar en el país", dijo durante una charla ante miembros de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI.

Afirmó que son mil 450 municipios y que sólo se cuenta con mil 800 policías municipales, algunas tienen menos de 20 policías y casi en 600 municipios no tienen un sólo policía.

“No hay capacidades en todos los municipios para poder resolver el tema de seguridad, por eso el presidente propuso el mando estatal, para fortalecer, obligar y sancionar a quien no cumpla con su obligación en materia de seguridad, pero algunos piensan sólo en lo electoral, no piensan en el beneficio del país", agregó.

Sin embargo, añadió que durante este gobierno federal se lograron disminuir con el trabajo coordinado, todo tipo de delitos.





JASR