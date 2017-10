Ningún gobernador ha podido con la seguridad: PRI

Ciudad de México

El coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que ningún gobernador ha podido con el “paquete de seguridad” y en consecuencia las fuerzas armadas han tenido que intervenir en las entidades, por lo que urgió a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Durante el informe del diputado tamaulipeco, Edgardo Melhem Salinas, el líder priista afirmó que todos los gobernadores, incluido el de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, solicitaron al gobierno federal la presencia del Ejército y la Marina para combatir la inseguridad.

Añadió que la decisión para que las corporaciones federales se mantengan en las entidades y ayuden en las labores de seguridad pública no pueden hacer que los gobiernos estatales se desentiendan, detalló que la capacitación, el adiestramiento y el equipamiento de la policía le corresponde a las administraciones de los estados y dijo, los recursos han sobrado.

“En Tamaulipas sigue siendo una amenaza la inseguridad y la violencia, no hay gobernador, y el de Tamaulipas no es la excepción, que no pida a gritos la presencia del Ejército, para decirlo con claridad, no han podido con el paquete y las fuerzas armadas, patrióticas y generosas, han resuelto quedarse en los estados, pero esto, no puede hacer que los gobiernos estatales les entienda, porque la capacitación y el adiestramiento, el equipamiento de la policía le corresponda a los gobiernos de los estados y recursos han sobrado” subrayó el diputado federal por el Estado de México.

Por ello, urgió, como en innumerables ocasiones, a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, tras reiterar que no sólo es un instrumento jurídico para las Fuerzas Armadas , sino un tema indispensable para los ciudadanos para saber cuáles son los límites de los elementos castrenses y también para exigir la protección de los derechos humanos.

Afirmó que más allá de un tema partidario, el PRI va a seguir reconociendo, agradeciendo y pidiendo el respaldo de las fuerzas armadas para poder vivir y sobrevivir en un clima de libertad.

“Por eso, la Ley de Seguridad Interior, no sólo es un instrumento jurídico, para las fuerzas armadas, es indispensable para los ciudadanos, que debemos saber cuáles son los límites en la actuación del Ejército y (Marina) Armada", dijo.

En el contexto de la contienda electoral de 2018, señaló que viene un reto episódico en la vida del país y afirmó que los priistas tienen “la esperanza fundada en conseguir buenos resultados”, tras argumentar que no es solo por los dirigentes y los posibles candidatos sino por los militantes.





