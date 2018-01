¿Qué observaba José Antonio Meade? Los memes responden

La imagen de José Antonio Meade mirando hacia abajo ha despertado la creatividad de los usuarios de Twitter. Un screenshot tomado de uno de los videos de la campaña del precandidato por la coalición PRI-Verde-Panal ha sido uno de los acontecimientos virales de este fin de semana en la red social.

Un sin fin de imágenes ha comenzado a colmar la red en tordo al precandidato en diferentes situaciones que los usuarios han supuesto de su rostro mirando hacia abajo: Jugando videojuegos, cocinando o leyendo; estas son algunas respuestas -en memes- de lo que miraba Meade.

¿Qué observaba José Antonio Meade?

My precious

Say my name