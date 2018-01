Contratar a Morán fue mi error: Manuel González

Monterrey

Al desconocer si hay o no sanción por esta equivocación, el gobernador interino de Nuevo León, Manuel González Flores, admitió haber cometido el error en la designación de Gerardo Morán como director de Investigación de Seguridad Pública del Estado.

En el arranque de la primera rueda de prensa matutina de los lunes, el mandatario informó que haber contratado al ahora funcionario cesado fue su responsabilidad.

"Asumo la responsabilidad, el error fue mío de no revisar actualizado el examen de confianza, yo tenía en mi expediente los exámenes de confianza anteriores y en ninguno tenía ningún problema, en el actual no lo pasó.

"Me lo notificaron en la tarde y como decía el licenciado Eduardo Elizondo, papá de Fernando Elizondo, podré equivocarme en designarlo, pero no en quitarlo, efectivamente fue un cese fulminante ni siquiera tomó posesión, fue un error mío el no esperar el último resultado del examen de confianza y basarme en los dos últimos que tenía", reconoció.

El gobernador interino desconoció si debería aplicarse una sanción a sí mismo.



"¿Sanción porque me equivoqué yo? Habrá que investigar si hay sanción o no", respondió.

El viernes pasado MILENIO Monterrey solicitó una entrevista con Morán Vidaurri para que diera su versión de por qué había sido detenido y recluido en el Penal del Topo Chico en 2015.

Tras haber sido nombrado en el cargo, el Gobierno del Estado dio marcha atrás a su designación como director de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública porque no acreditó los exámenes de control de confianza.

Este lunes diputados cuestionaron el método de contratación de los funcionarios de este lunes pasado y exigieron sanción para quien haya errado en esta designación.

