Se registra Susarrey para Distrito Local 18

Monterrey

El ex secretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro, Luis Susarrey, se registró la mañana de este jueves como precandidato a diputado local por el Distrito 18, que comprende parte de San Pedro y Santa Catarina.

Acompañado de la precandidata a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier y Hernán Salinas, precandidato a una diputación federal, Susarrey comentó que la intención es hacer una precampaña de propuestas y no de descalificaciones.

"Estamos muy motivados porque queremos hacer una precampaña de propuestas y no una campaña destructiva en donde solamente critiquemos las cosas, sino que verdaderamente propongamos acciones para resolver los problemas que tiene Nuevo León.

"No soy una persona improvisada, me he preparado para este momento, cuento con una carrera, dos maestrías y tengo experiencia en el servicio público de casi 15 años, y la más importante, no tengo cola que me pisen, nadie me puede decir que mentí, que traicioné o que hice una cosa indebida", dijo.

Al respecto, y dado que tendrá como competencia a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, Susarrey comentó que él ya tiene más de 15 años viviendo en el distrito por el que va a contender y aseguró que tiene más experiencia en la cancha política de la localidad.

"Yo creo que Luis Donaldo es una persona preparada, no voy hablar de su padre porque todo el país ha hablado, es un referente en la historia de nuestro país, creo que es una buena persona, yo tomé esa decisión de entrar en el servicio público desde hace 15 años, hay otros que no se pueden dar ese lujo, y se sordean", refirió.

Luis Susarrey concluyó que desde que entró a Acción Nacional ha interpuesto una infinidad de iniciativas ante el Congreso local, por lo que, de quedar en el puesto, habrá de concretar dichas iniciativas que rayan en temas como medio ambiente y transporte público.

