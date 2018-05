México se quejará ante EU porque Trump comparó a migrantes con animales

Ciudad de México

El gobierno de Méxicoenviará una queja formal al de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump dijo que algunos migrantes no son personas sino animales.

Ayer, durante una reunión con líderes de California en la Casa Blanca, Trump acusó al gobierno mexicano de no colaborar lo suficiente en la seguridad de la frontera y afirmó que “tenemos gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son; éstas no son personas, son animales”.

Tras estas declaraciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que considerar a los migrantes como animales es absolutamente inaceptable, por lo que enviará una queja al Departamento de Estado estadunidense.

“En opinión del gobierno mexicano, es absolutamente inaceptable y así lo habremos de comunicar formalmente al Departamento de Estado por los canales diplomáticos”, afirmó en entrevista con Carlos Loret de Mola para Despierta.

El canciller dijo que “comparar a cualquier persona, independientemente de que tenga un historial criminal o de su estatus migratorio, decir que es un animal implica que no se está reconociendo su dignidad fundamental en su persona, que no se le reconocen los derechos humanos esenciales”.

Videgaray dijo que esas declaraciones abren una puerta peligrosa, pues se intenta legitimar el no reconocimiento de los derechos humanos.

“Al comparar a cualquier ciudadano con algún animal no solamente es una invitación a la violación de los derechos humanos, sino al odio, al discurso xenofóbico, y eso es algo que no se puede aceptar”, afirmó.

Respecto a la declaración de Trump de que México no hace nada por Estados Unidos, Videgaray dijo que eso es una percepción del mandatario estadunidense y que el gobierno mexicano no colabora para darle gusto a alguien.

“Si el presidente Trump no encuentra el valor, el significado que tiene para Estados Unidos la cooperación que hay con México, ése es un problema de él, no un problema nuestro.

“México coopera con Estados Unidos por interés de los mexicanos y por interés de nuestro país, no para darle gusto al presidente de Estados Unidos”, aseguró.

Dijo que por orden del presidente Enrique Peña Nieto, se está revisando la cooperación bilateral, la cual, reiteró, México siempre ha establecido por interés del país.