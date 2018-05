Ofensivos e indignantes dichos de Trump sobre migrantes: Meade

México

Luego de que Donald Trump afirmara que México no hace nada por Estados Unidos, especialmente en la frontera, y que los migrantes no son personas, sino animales, José Antonio Meade calificó dichos comentarios como indignantes, asegurando que "dichas declaraciones no son dignas de un mandatario".

El candidato de la colación Todos por México, a través de su cuenta de Twitter, respondió a las declaraciones que espetó el presidente estadunidense en una reunión con líderes de California en la Casa Blanca, en las que dijo que "México habla, pero no hacen nada por nosotros. Especialmente en la frontera".

En su mensaje, José Antonio Meade dijo que México exige respeto, pues tales declaraciones no son dignas de alguien que debe representar a una sociedad amiga y vecina como es la estadunidense.

Trump dijo que los trabajo de construcción han comenzado y que irá por el financiamiento completo de éste.

Ofensivas, indignantes e inaceptables las referencias de @realDonaldTrump respecto a los migrantes mexicanos. Dichas declaraciones no son dignas de un mandatario y menos, de quien debe representar a una sociedad amiga y vecina. México exige respeto. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 17 de mayo de 2018





