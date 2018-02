Karina debe justificar salida del PAN, dice MC

Monterrey

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) informó que la legisladora local independiente, Karina Barrón, deberá justificar su salida del PAN antes de buscar contender por el partido naranja.

Esto debido a que la diputada no ha desmentido, con evidencia, el señalamiento de que no completó el trámite para desligarse del PAN, informó el dirigente de MC en el estado, Samuel García.

"Ella tendrá que demostrarnos que no está en el padrón, que no está como afiliada del PAN porque de estar, deja muy endeble la posición y sobre todo nos mete en un riesgo a Movimiento Ciudadano de que luego pueda ser impugnada.

"Está en ella demostrarnos si es o no miembro activa del PAN yo sí tengo claro que ella presentó un escrito como renuncia, pero no sabemos a ciencia cierta si hubo o no ese trámite. Me mandó su carta de renuncia, desconozco como haya quedado ese trámite ante el PAN", mencionó.

Ayer la legisladora descartó los señalamientos del representante del PAN en la Comisión Estatal Electoral (CEE), Gilberto de Jesús Gómez, y advirtió que como requisito para integrar una bancada independiente en el Congreso local tuvo que acreditar su renuncia al PAN desde el 1 de septiembre de 2015.

En otro orden de ideas, García Sepúlveda dijo desconocer la decisión de la legisladora Laura Paula de buscar la alcaldía de Guadalupe por Movimiento Ciudadano (MC) tras haber renunciado al PAN, pues como ella dijo, la invitación fue por parte del líder nacional de este partido, Dante Delgado, y no de él pero aseguró que es bienvenida.

"Desconocía yo la verdad que Laura Paula se iba a venir a Movimiento Ciudadano pero en la misma postura: bienvenidos todos, es una plataforma abierta, incluyente.

"Al final en este principio de máxima inclusión pues ya lo de menos es quién nos invite, si Dante Delgado, si un servidor, si Roberto Gallardo, si Mariela invita a alguien a participar y se registra, bienvenidos todos", mencionó.

Finalmente el dirigente estatal de MC mencionó que el viernes pasado concluyó el registro para las pre candidaturas con un total de 267 aspirantes, pero debido a la demanda de solicitudes analizarán ampliarlo una semana más.