Llama diputado a cabildear más recursos para Metro

Tras asegurar que el Metro requiere "cuidados intensivos" debido al deterioro, el diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Transporte, José Luis Garza Ochoa, hizo un llamado al Gobierno Estatal a cabildear más recursos y a poner mayor atención en el tema.

Esto debido a que ayer 3 de enero se reportaron fallas mecánicas en las puertas de los vagones de la Línea 1 del Metro y los usuarios quedaron varados durante más de media hora.

Por ello, el legislador advirtió que es importante establecer el diálogo con las autoridades, de manera que el Legislativo y Ejecutivo puedan cabildear más recursos para el tema de movilidad.

Sin embargo, Garza Ochoa señaló que no han tenido comunicación con el director de Metrorrey, Lorenzo Aguilar Camelo, ni con el director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, pese a que está en puerta el análisis de una nueva Ley de Transporte.

"Con Metrorrey con él (director) que está ahorita tenemos un diálogo cero, muerto, no ha habido una sola comunicación con él, y la verdad es que el Metro el día de hoy está en cuidados intensivos. Específicamente con el director de Metrorrey no hemos podido tratar, pero es un tema muy grave: para poder arreglar la Línea 1 son alrededor de mil millones de pesos nada más para los sujetadores de las vías del tren.

"(...) Tiene un año, el señor Longoria, yo he preferido no volver a opinar sobre su actuación en la Agencia Estatal del Transporte porque he sido muy puntual y muy claro hasta el día de hoy en el Congreso no hemos tenido una sola comunicación con él respecto a esta ley", mencionó.

El legislador priista manifestó que el tema de la movilidad debería ser un derecho universal y los gobiernos tanto municipales, como estatales, deberían promover proyectos y recursos destinados a este rubro.

"El Gobierno debería hacer un esfuerzo extraordinario se lo hemos pedido al secretario de finanzas, hay que destinar dinero (...) me parece que se debe convertir en un derecho humano el tema de la movilidad", puntualizó.

Esta tarde José Luis Garza Ochoa acudió al PRI Estatal para buscar la reelección y registrarse como precandidato al distrito 14.