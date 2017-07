Diputados piden aplicar la ley a ex líder de autodefensas

Ciudad de México

Las fracciones del PRI y PAN en la Cámara de Diputados solicitaron al gobierno federal que aplique la ley al ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles.

El coordinador de la bancada priista, Cesar Camacho, dijo que el activista “no entendió que no es bueno atentar contra las instituciones”, al respecto, el legislador panista Jorge Triana sostuvo que en este caso las autoridades judiciales no deben hacer excepciones.

En entrevista, el líder del Revolucionario Institucional calificó de grave la convocatoria a las armas que hizo el michoacano para supuestamente defender a la población del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, de lo que llamó el “sitio” del Ejército.

“Grave, porque lo que parece hacer es confirmar lo que algunos suponen de él, que parece que no entendió que no es bueno, no atentar contra alguna persona, sino contra las instituciones y la ley”, dijo César Camacho.

Jorge Triana consideró que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debe negociar con los grupos de autodefensa.

“Creo que el secretario de Gobernación tendría que poner el dedo en la llaga, meterse a fondo, negociar también con los grupos y aplicar la ley, es lo único que se le pide, es su trabajo y, bueno, por lo menos en este tema ha sido omiso durante todo el sexenio”, señaló el panista.

Sobre la viabilidad de que el ex líder de autodefensas regrese a la cárcel luego de que violó las condiciones por las que está en libertad, ambos legisladores señalaron que corresponde al gobierno la decisión.

Triana subrayó que la ley no se debe aplicar a conveniencia y con excepciones, al tiempo que Camacho calificó de despropósito que Mireles haya hecho una convocatoria al desorden y a la ilegalidad.













OVM