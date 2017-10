Ramírez Marín critica actitud "golpista" de senadores

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, calificó de “golpistas” las acciones de la oposición en el Senado de la República para impedir una votación secreta sobre el cese o reinstalación de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade).

Censuró a los legisladores del PAN, PRD, Morena-PT y Movimiento Ciudadano por “secuestrar” a las instituciones por razones de carácter político y electoral.

“Obviamente ya todas estas lógicas, todas estas actitudes tienen una lógica electoral, no hay otra razón, es evidentemente una postura electoral. Nieto tiene que responder, de acuerdo a la responsabilidad que tenía y si la cumplía o no; eso es todo lo que tienen que ver los senadores y finalmente tienen que votar, pero paralizar las sesiones, negarse a dar el quórum, son actitudes francamente casi golpistas que atentan contra las instituciones”, dijo.

Por separado, el coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, expresó el respaldo de su bancada a las acciones de resistencia de los senadores de oposición y la exigencia de una votación abierta para objetar la remoción de Nieto Castillo.

Reafirmó el rechazo de Acción Nacional a una votación “en lo oscurito” con acuerdos y amarres “inconfesables”

Por separado, el líder parlamentario del PRI, César Camacho, desestimó el impasse del Senado, al subrayar que, en caso de que la colegisladora no apruebe la Ley de Ingresos para 2018, la de este año seguirá vigente y con base en ella se discutirá el Presupuesto de Egresos.

“Hago un llamado al ejercicio responsable de la política, dejando a un lado la coyuntura política del país o el desahogo de asuntos diversos para que no hagan rehén de esto a la Ley de Ingresos, que esperemos se discuta y se apruebe en tiempo y forma, pero si no existiera nueva Ley de Ingresos, la ley vigente es el marco para el Presupuesto de Egresos, que no es lo óptimo, pero es jurídicamente correcto”, puntualizó.