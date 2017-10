Nieto niega haber dicho que Lozoya lo presionó

México

Santiago Nieto, destituido como titular de la Fepade, negó haber dicho que recibió presiones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que lo absolviera del caso Odebrecht.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su noticiario, Despierta, aclaró que nunca hubo ningún tipo de presión y tampoco reveló información sobre dicha investigación.

Aseguró que pese a que fue un ejercicio de “libertad de expresión”, las declaraciones que se imprimieron en un medio nacional “no corresponden a una revelación de información que yo haya desarrollado bajo ninguna circunstancia”.

Abundo que lo anterior es muy importante, toda vez que “si no hay revelación de información, por tanto no hay delito, no hay violación al código de conducta y no podría haber remoción”.

Nieto dio a conocer en un audio de siete minutos de duración, donde un reportero le preguntó directamente si existía presión de parte de Lozoya sobre Odebrecht, a lo que respondió:

“Atendiendo una frase del magistrado Leonel Castillo, que fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos años, que no hay presión si no te dejas presionar... y nuevamente se señaló (el reportero) que si me estaba sintiendo presionado en una segunda pregunta y mi respuesta fue la Fepade tiene la fortaleza institucional para enfrentar ese o cualquier tipo de casos en virtud de que es importante señalar que se tiene un diseño institucional que pueda hacer frente al proceso electoral del año 2018”.

—¿Lo presionaron?

—No hay presión si no te dejas presionar.

—¿Recibió usted presiones por el caso Odebrecht?

—La presión que puede generar algún tipo de caso, siempre hay algún tipo de condiciones meteorológicas que pueden ser complicadas; sin embargo, lo importante es tener los diseños institucionales que permitan enfrentar cualquier tipo de cosas, yo diría lo siguiente: Una carta como la que presentó el señor Lozoya —es lo que yo estaba planteando— no presiona a ninguna persona inclusive yo se la contesté en sentido negativo rechazando los tres planteamientos que él me hacía.

Comentó que tuvo una reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, quien le notificó su cese de la Fepade, aunque detalló que no le presentó “argumentaciones jurídicas ni las presuntas violaciones al artículo 218 del Código Nacional de Eventos Penales ni al Código de Conducta, como salió en el comunicado”.

Rechazó que su destitución haya sido por orden presidencial, o bien por ser incómodo para algún partido político, al tiempo que confió en que el Senado resuelva a la brevedad su destino.

“Creo que el cese lo ordenó el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, él me lo notificó a mí. Considero que no se cuenta con las condiciones y el contexto necesario para ejercer esa atribución; sin embargo, precisamente es lo que estoy llevando a discusión en el Senado, creo que el tema importante es que la Constitución establece un procedimiento y tenemos que acatarlo”, dijo.

Nieto afirmó que la fiscalía que encabezaba “no persigue partidos políticos, persigue personas físicas relacionadas con la comisión de hechos delictivos de todos los partidos políticos, personas vinculadas de todos los partidos políticos y a todos los niveles de gobierno.

CLAVES

“ES TEMA DEL SENADO”

Al término del mensaje a medios ofrecido en Belice, al finalizar la cuarta Cumbre de la Comunidad del Caribe, el presidente Enrique Peña habló de la remoción de Nieto.

“Está en el ámbito del Senado y ahí deberán tomarse las definiciones. Hoy trabajamos en este encuentro, que es lo que hoy nos ocupa”.

“Es un tema que el Senado tendrá que discutir, esa es la cancha en la que se está debatiendo el tema”, señaló.