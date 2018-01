Los exabruptos de Lozano

Ciudad de México

"Joven dictador" es lo menos que ha dicho el senador Javier Lozano Alarcón al ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien busca encabezar la candidatura a la Presidencia de la coalición "Por México al Frente", y anunció su respaldo público al aspirante del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

Lozano Alarcón renunció a su partido y lo hizo en medio de señalamientos hacia Anaya Cortés en los que lo acusó de condicionar el presupuesto, la permanencia en los cargos y hasta las candidaturas para favorecer su proyecto personal.

En Milenio te presentamos algunos de los 'desencuentros' entre el senador de origen poblano y Anaya Cortés.

1. "Si Anaya es el candidato puede darse por enterado desde ahora que no cuenta conmigo, porque ha demostrado ser un hombre que no tiene palabra, hace propuestas populistas y demagógicas irresponsables, y hace de la traición una religión, entonces con gente así, no jalo", dijo el 28 de noviembre del año pasado.

2. "Es fácil que quienes conocemos a Meade nos parezca más atractivo que el Frente. Hoy estamos en las peores condiciones y tiene nombre: Ricardo Anaya".

Luego, el senador panista aseguró que sólo apoyaría al entonces Frente Ciudadano por México y al PAN si la coalición era encabezada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle, de quien fue vocero y del que no dudó llegaría a la Presidencia.

"No se va a bajar; él va a ser candidato y espero que sea candidato", dijo sobre Moreno Valle en Tragaluz.

3. En septiembre de 2017, Javier Lozano exigió la renuncia de Ricardo Anaya a la dirigencia nacional del PAN y lo acusó de iniciar una campaña para que el ex procurador, Raúl Cervantes, ocupara la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Javier Lozano y otros cuatro senadores respaldaron a Ernesto Cordero para que ocupara la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, en contra del voto generalizado del grupo parlamentario.

Me encantaría ver la cara de todos los que decían que nos vendimos para dejar pasar al #FiscalCarnal. Aquí decimos NO al pase automático 🚫 pic.twitter.com/hppJKMBmKF — Javier Lozano A (@JLozanoA) 4 de septiembre de 2017

Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Luis Lavalle, Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano fueron acusados de traicionar un acuerdo para impulsar a las senadoras Laura Rojas y Adriana Dávila a la Mesa Directiva.

4. "¡Punta de hipócritas! Si hubiéramos elegido para la Mesa Directiva a uno de Anaya, seríamos patriotas. Como fue Cordero somos traidores", escribió en su cuenta de Twitter el 1 de septiembre.

5. "Lo que sucedió en la instalación es el reflejo crudo de la división que vive Acción Nacional. El problema central de nuestra convivencia es la dualidad: dirigente y candidato, de Ricardo Anaya. En su intento por capturar y apropiarse de todo, desde los promocionales de radio y televisión hasta las candidaturas, de los presupuestos y las presidencias de las cámaras legislativas, ha llevado al partido a una tensión insostenible. Vivimos la mayor crisis interna en la historia reciente del partido y sólo hay un responsable: Ricardo Anaya. Por eso exigimos que se separe inmediatamente del partido, antes de que sea demasiado tarde", denunciaron en una carta pública.

En el documento publicado el 3 de septiembre, los legisladores aseguraron que enfrentarían la expulsión del partido, que anunció el secretario general y actual dirigente, Damián Zepeda.

Las cosas no ocurrieron como pensaba Lozano Alarcón: los senadores no fueron expulsados, pero tampoco Moreno Valle fue candidato; lo que es más, declinó sus aspiraciones a favor de Ricardo Anaya.

Y Lozano Alarcón se enteró por un tuit.



Por lo visto, no estoy en su “equipo de trabajo y colaboradores” pues hasta ahora me entero de esta decisión. Ya veremos los saldos de su “negociación”. https://t.co/KlGKhad6zc — Javier Lozano A (@JLozanoA) 7 de enero de 2018