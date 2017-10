Frente Amplio mantiene actitud de pandillas, critica 'El Bronco'

Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que en el Frente Amplio conformado por el PAN, PRD y MC, "se mantiene en una actitud de pandillas" ya que "no tiene propuesta para que avance el país, sino simplemente para que no gane el otro".

"No me gustan algunas cosas que ellos como hacerle montón a alguien... En el Frente, según lo que he escuchado; no quieren que gane el PRI ni Andrés Manuel López Obrador. A mí no me gustan las pandillas prefiero ir solo sin políticos a mi lado. Recorrer el país así y buscar la simpatía, nada de corporativismo. Ese es el Frente; se formó para eso, no para sacar adelante al país simplemente es para que no gane el otro", dijo en entrevista con Raymundo Riva Palacio.

El aspirante independiente a la Presidencia de la República para 2018, comentó que en el Frente "ellos hacen montón a alguien".

"No me gustan algunas cosas que ellos como hacerle montón a alguien. Si buscáramos a alguien que no fuera de la política, si buscaremos a una persona que tuviera las condiciones de ganar; ellos no aceptan eso, entonces no puedo ser parte de eso".

Rodríguez Calderón dijo que sí ha mantenido platicas con el Frente Amplio, "pero el PAN está obstinado en tener ellos al candidato".

Consideró que en dicho proyecto "hay una aberración" y que militantes de del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano le "han expresado su simpatía y eso va a desmoronar al Frente".

Sobre su aspiración presidencial reiteró que su proyecto sigue siendo "antisistema, porque el sistema son las propias inercias de la burocracia".

"Tenemos que ganar el gobierno, para que el gobierno se haga de arriba hacia abajo. El reto para ser candidato independiente es por casi un millón de firmas de ciudadanos. Me gusta que haya muchos independientes, pero no creo que todos logremos la candidatura", comentó.