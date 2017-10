Si no reúno 500 mil firmas en NL, no voy por la presidencia: 'Bronco'

Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dijo que si a diciembre no reúne 500 mil firmas en la entidad cara a su búsqueda por la presidencia de México para 2018, retirará su aspiración por la vía independiente.

TE RECOMENDAMOS: 'El Bronco' se registra como independiente a la Presidencia

"Si no consigo las 500 mil firmas en Nuevo León no voy. Si los ciudadanos están en esa posición de no hacerlo, no lo haré. Los que no votaron por mi van a criticar las cosas que haga; creo que hay mucho que hacer, tengo mucho trabajo...no me asustan las criticas", dijo en entrevista Con Pascal Beltrán del Río para Imagen.

El mandatario estatal comentó que en caso de que los demás independientes superen ese número de firmas, él retiraría sus aspiración.



"Creo que debo pedir permiso a los nuevoleoneses primero. Creo que tengo la posibilidad de poder enseñar la experiencia que en Nuevo León se ha hecho, cómos se logró la independencia de los partidos y cómo estamos trabajando para poder lograr un nuevo régimen fiscal".

Rodríguez Calderón pedirá licencia seis meses antes de la elección y dijo que como parte de la búsqueda en su aspiración presidencial creará en esta semana un equipo de trabajo "que no trabaje en el gobierno, (será) un equipo de ciudadanos que han pedido trabajar en esto".

"Este quipo irá a la calle casa por casa. Trataremos de consultar a la mayoría de los ciudadanos en Nuevo León y con base a eso estaré yo en condiciones de salir al resto del país para poder lograr las firmas que el INE ha puesto cómo una reglas", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Anaya podrá ser candidato, pero no Presidente: Moreno Valle



Aseguró que lo anterior no se trate de una encuesta: "No creo en las encuestas ni en las preguntas telefónicas; hay que preguntarle a la ente cara a cara en estos 60 días posteriores al 30 de octubre.

"Voy a procurar convencer y si no convenzo evidentemente no tengo ninguna posibilidad de competir en el resto del país", expresó.





IRH