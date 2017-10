Anaya podrá ser candidato, pero no Presidente: Moreno Valle

Ciudad de México

Con la salida de Margarita Zavala, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, podrá obtener la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, pero no podrá ganar las elecciones, aseguró el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

"Que entienda (Ricardo Anaya) que si tú eres candidato en contra de y a pesar de todos los demás, podrás ser ser candidato, pero no podrás ser presidente", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El panista aceptó que la salida de Margarita Zavala de Acción Nacional no rompe el frente opositor, pero sí lo debilita y que aunque no cree que gane la Presidencia sin partido político, su renuncia es el costo de concentrar las decisiones sin un método democrático.

"Eso no le va a dar a ella (Zavala) la posibilidad de ganar la Presidencia, no creo que sin partido pueda ser realmente competitiva", dijo y agregó que "no podemos permitir que tres dirigentes tomen decisiones y las anuncien sin tomar en cuenta los otros liderazgos del partido".

Al respecto, el senador Javier Lozano aseguró que el problema de Ricardo Anaya "son dos palabras: ambición y traición", y que con la renuncia de Zavala no ve condiciones de victoria ni para Acción Nacional ni para el Frente Ciudadano por México.

"Con esto pasó de la tensión a la división y con la ruptura, tanto el PAN per se así como el denominado Frente Ciudadano, la perspectiva de victoria se ve muy lejana", dijo.

Además, el legislador aseguró que el dirigente panista no va a estar dispuesto a hacer una elección de candidato abierta porque "sabe que en esa condición, en ese contexto, le gana Moreno Valle y no va a estar dispuesto a dar la candidatura".

Mientras que el también senador, Roberto Gil Zuarth, afirmó que la relación con la dirigencia nacional de su partido se rompió desde antes de la renuncia de Zavala.

"La relación con la dirigencia nacional está rota desde hace mucho tiempo, más allá de la salida de Margarita Zavala", dijo y añadió que "es lamentable que nuestra puntera no fuera, es lamentable que el mejor careo que tiene el PAN esté hoy fuera del PAN".





