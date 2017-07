INE anticipa ajuste de multas por fiscalización a partidos

Ciudad de México

Luego de analizar los dictámenes de fiscalización de las campañas, los consejeros del Instituto Nacional Electoral prevén hacer modificaciones con lo que se anticipa un reajuste en las sanciones que se impondrán a los partidos políticos y que se estimaba superarían los 871 millones de pesos.

Los cambios también estarían impactando en el monto total del gasto no reportado adjudicado a cada uno de los partidos y que en el caso de Coahuila generó que se rebasaran los topes de gastos de campaña.

En entrevista, el consejero Benito Nacif, señaló que dentro de las revisiones algunos de los temas no tendrán cambio alguno, sin embargo, habrá otros en donde las evidencias que han presentado los partidos han sido acreditadas.

Luego de reunirse con los integrantes de la Comisión de Fiscalización, Nacif aseguró que la visita del dirigente del PRI, Enrique Ochoa, se dio con total respeto a la actuación del instituto y abordando exclusivamente elementos técnicos de los dictámenes.

Sin embargo, negó pronunciarse respecto a que si con los cambios que se estarían realizando a los criterios que se aprobaron el jueves pasado por la comisión, el rebase de topes en Coahuila estaría quedando sin efectos o si este se mantendría.

Agregó que todavía está pendiente que el Consejo General resuelva 78 quejas que hay en la materia, las cuales tendrían un impacto tanto en el gasto no reportado de los partidos como en sus sanciones, por lo que el tema es todavía incierto.

“Es muy probable que mañana no se diga la última palabra, es de crucial importancia tomar en cuenta que la toma de posesión del gobernador de Coahuila no será próximamente y que no se realizará hasta que se confirme la validez de la elección, que será hasta enero”, dijo.



