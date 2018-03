Ignora gobierno cuarteto; entrega nueva terna para Fiscalía General

Monterrey

Mientras que los diputados esperaban que el gobernador interino, Manuel González, eliminara a un aspirante del cuarteto para la Fiscalía General del Sistema Estatal Anticorrupción, el Ejecutivo entregó su respuesta, donde no sólo no eliminó a uno, sino que presentó una terna con otros aspirantes.

La noche de este martes, a las 20:30, el subsecretario de Gobierno, Homero Cantú, basado, según dijo, en la Constitución local, entregó el escrito en la Oficialía de Partes del Legislativo con la terna compuesta por los aspirantes Martha Camacho Salazar, Julio César Martínez Garza y Javier Luis Navarro Velasco, y no tomaron en cuenta al cuarteto que les envió el Congreso, que conforman Gustavo Adolfo Guerrero, Javier Garza y Garza, Pedro Arce y José Guadalupe Saldaña.

El funcionario advirtió que si los legisladores no acatan esta terna, el cargo de fiscal General quedaría acéfalo.

"Vengo a entregar un escrito en el cual se designa la terna en la cual se va a tomar en consideración por parte del Congreso para que a efecto de esa terna ellos decidan al ciudadano que va a ocupar el cargo de fiscal General para los próximos seis años. Se está estableciendo una terna por parte del Ejecutivo, no se está eliminando a ninguna persona.

"La terna es Martha Camacho Salazar, Julio César Martínez Garza y Javier Luis Navarro Velasco. La Constitución del Estado claramente establece que el Comité de Selección hace una lista, en este caso designó a 48 personas que tenían los perfiles correspondientes para ser fiscales, y de esas 48 personas el Ejecutivo del Estado nombró a tres", declaró Homero Cantú.

La semana pasada, los legisladores votaron casi por unanimidad el mencionado cuarteto que para muchos es allegado al grupo 'medinista', y ello generó críticas. Homero Cantú expresó que de acuerdo con la ciudadanía, los legisladores designaron cuatro personas a modo de ellos.

Dijo que el gobernador Manuel González realizó una minuciosa investigación de todos los perfiles de los candidatos y fundada y motivadamente designó a las tres personas mencionadas.

Reiteró que el procedimiento de votar para obtener a un cuarteto derivado de 48 aspirantes por parte de los diputados fue erróneo, ya que la Constitución de Nuevo León señala en su Artículo 87 que el gobernador enviará una terna definitiva para la consideración del Congreso, sin embargo, explicó, no se constriñe al mandatario estatal a elegir únicamente a los referidos de la lista acotada.

"Es la interpretación que ellos están haciendo a la Constitución, pero la Constitución es muy clara y menciona que el Comité de Selección del Sistema, posterior al análisis de los perfiles, definirá de manera fundada y motivada, que como saben ustedes no se hizo de esa manera e inclusive todavía estamos nosotros esperando la contestación que el Ejecutivo del Estado presentó solicitando (informen) de qué manera fundaron y motivaron el escrito del nombramiento de esas personas (el cuarteto ), después de que el Comité de Selección haga el análisis, va a remitir una lista al Pleno del Congreso, y dice, recibida la lista que se refiere en la fracción anterior, y dentro de los cinco días siguientes, el gobernador enviará la terna definitiva para la consideración del Congreso del Estado.

"Es decir, el gobernador está tomando en consideración los perfiles de las 48 personas que vienen, que se subieron al Pleno", declaró.

Recordó que hay una controversia constitucional a resolverse en abril, que presentó el Gobierno en contra de cómo se aprobó la Ley que Crea el Sistema Estatal Anticorrupción, y que hechos como éste nutren el expediente, ya que los diputados no han fundado y motivado la decisión de cómo eligieron a los aspirantes a la Fiscalía General.

La nada jurídica

Por su parte, el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, comentó que no pueden enviarles las observaciones que les solicita el Gobierno Estatal, derivado de un supuesto informe que les envió el Comité de Selección para hacer algunas apreciaciones en torno a algunos aspirantes, porque ese documento no existe.

Expresó que en la página de internet del Congreso está el documento considerado oficial, que fue el que recibieron del Comité de Selección, mismo que la Comisión Anticorrupción usó como base y que fue aprobado por el Pleno, del cual se derivaban los 48 aspirantes, y de ellos salió el cuarteto.

"Yo la veo ociosa (la petición) porque está el informe en el micrositio de la página del Congreso que refiere a anticorrupción. No existe otro, no le puedo remitir lo que no existe, la nada jurídica no está sujeta a remisión", declaró.