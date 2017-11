Critican a gobernador por opacidad en firmas

Monterrey

Diputados del Congreso local pidieron la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón transparente la inversión hecha hasta el momento en la recaudación de firmas.

En tono irónico, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas Garza, declaró que el mandatario estatal sí transparentó, ya que queda claro que utiliza a sus funcionarios y recursos públicos para la recolección de firmas, por lo que pide la intervención del organismo electoral.

"Yo creo que sí hay transparencia, porque queda claro que está utilizando recursos de sus funcionarios, recursos públicos, funcionarios que están ayudando a recolectar estas firmas en horarios de oficina con bienes de parte del Gobierno Estatal y a nivel Federal queda claro que está utilizando una estructura muy grande que seguramente va a rebasar el tope previsto por el INE para recolectar firmas, y esto de lo único que nos habla es de que si así están empezando la recolección de firmas, ¿qué va a pasar en campaña?, habrá seguramente desviación de recursos y rebase de topes de campaña y esto es sólo la muestra.

"Yo espero que el INE investigue, de otra manera lo que va a suceder es que se va a convertir esto en una anarquía total y todo mundo va a empezar a violar la ley, si el INE no pone un hasta aquí y no hay sanciones ejemplares aún no iniciando los procesos electorales o de campaña, lo que va a suceder es que se va a convertir esto en una anarquía", comentó.

MILENIO Monterrey publicó que a casi un mes de haber comenzado a recabar firmas para ser candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón no ha registrado gastos e ingresos en el sistema de Fiscalización del INE.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PRI, Marco González, pidió a Jaime Rodríguez ser congruente con su discurso.

"Pediríamos que fuera congruente con su discurso, que transparente todo lo que tenga que transparentar, que diga en qué se está gastando, cuánto se está gastando y quién está patrocinando estas posibles inversiones que se están haciendo, estoy seguro que amigos le sobran, pero sería importante saber quiénes están detrás del financiamiento", dijo.

Descartó que el no transparentar el uso de los recursos le tumbe la candidatura, ya que hay un vacío legal que cuando se legisló en el tema de los independientes, no se dejó una postura clara, al igual que con la separación del cargo, que no se pensó en especificar ese tema.