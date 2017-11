Oculta Bronco gastos de recolección de firmas

Monterrey

Aunque lidera la captación de firmas a nivel nacional, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón condicionó informar los gastos para obtener la candidatura independiente a menos que los reporteros aporten donativos.

Durante la entrega de 12 camiones de transporte escolar en Linares, el Ejecutivo del Estado descartó revelar los gastos, por lo que remitió a los reporteros a preguntar al Instituto Nacional Electoral (INE).

"¿Tú eres del INE o qué...?", cuestionó al reportero, "si tú le aportas, te daré una respuesta, pero si no le pones nada, compadre, no te diré nunca nada, éste es un tema del INE y el INE me va a fiscalizar y será el INE el que te diga a ti cuánto yo he gastado.

"Y si eso te lo da, yo también tendré el derecho de la réplica, que espero me las des, pero si no pones un peso a ti no te voy a decir nada, absolutamente nada", respondió.

¿Y si aportáramos, gobernador?, se le cuestionó.

"Se las daría con mucho gusto (la información de los gastos); coopérale, güey, hagan una cooperacha y les daré y con mucho gusto les digo cuánto gastamos", respondió Rodríguez Calderón.

El tope de campaña para la captación de firmas es de 33 millones de pesos, el equipo contable del Bronco revisa las aportaciones aunque no sea en efectivo, como los 10 camiones que cuenta para ello, panorámicos y teléfonos celulares, señaló.

Actualmente, agregó, cuenta con 3 mil gestores en el país que le ayudan a recolectar las firmas para obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República.