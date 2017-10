En domingo el gobernador no está en funciones: Estado

Monterrey

Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, aseveró que no hay impedimento legal constitucional que no permita que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informe de su intención para recabar firmas de apoyo, pues aún no es candidato y porque “los domingos no está en funciones”.

En rueda de prensa, el funcionario estatal respondió así ante la opinión de Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), quien afirmó que no se pueden destinar recursos públicos para campañas políticas, y que prácticamente es imposible gobernar y hacer campaña al mismo tiempo.

Aunque se le cuestionó que el tiempo como gobernador es también un recurso público y que Rodríguez Calderón utilizó el domingo para nombrar a sus coordinadores y a su equipo de recolección de firmas de apoyo de los ciudadanos, González Flores atinó a decir que no está en funciones ese día.

“Ni hay campaña, no tiene nada que ver que puedan coexistir hoy las etapas de cumplimiento de requisitos con el Gobierno del Estado, el gobernador ejerce plenamente sus funciones, todos los días”, dijo.

¿Pero el gobernador utilizó el domingo para nombrar a su equipo recolector de firmas para los Estados y la CEE afirma que el tiempo es recurso público?, se le cuestionó.

“Cuando es domingo no estás en funciones (…)”

¿En domingo no es gobernador?

“Habría que discutirlo (…) es una cuestión muy importante para que tengan en su medio (…) todo esto es nuevo, el presidente de la CEE a quien le compete el proceso estatal electoral emite una opinión de algo que es nuevo, nunca había pasado esto.

“No hay ningún impedimento legal constitucional que impida que en este caso el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón sea aspirante a lograr cumplir con los requisitos para ser candidato, distinto es ser candidato”, dijo.

MILENIO Monterrey publicó que el consejero presidente de la CEE sostuvo que es prácticamente imposible gobernar y hacer campaña al mismo tiempo.

El titular del organismo electoral señaló que el Artículo 134 constitucional regula, de una u otra forma, destinar recursos públicos para campañas políticas.

González Flores indicó que el proceso electoral aún no inicia, pues será hasta la primera semana de noviembre, a diferencia del proceso federal que ya arrancó desde septiembre pasado e incluye etapas disímbolas como lo es el capítulo que se refiere a los independientes y de los partidos políticos y sus candidatos con su precampañas y campañas.

“No hay campaña, el dicho del presidente de la CEE no tiene nada que ver con este periodo, no hay campaña política o contienda política, hay un llenado de requisitos que la Ley marca para que alguien pueda aspirar a ser después de diagnosticado por las propias autoridades electorales como candidato.

“Al ingeniero Jaime Rodríguez le llegó su constancia el domingo pasado apenas, a media mañana y por la noche llegaron las claves que le permiten la búsqueda de respaldo para lograr obtener el diagnóstico que lo ubique si cumple con los requisitos de la Ley como candidato”, dijo el secretario general de Gobierno.