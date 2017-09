No tengo acuerdo con Morena ni AMLO: Fernández Noroña

Ciudad de México

El ex aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia, Gerardo Fernández Noroña, anunció que no se registrará ante el INE para participar en las elecciones de 2018 y viajará por el país para vigilar que no exista un fraude en contra de Morena.

Afirmó que está convencido de que habrá un fraude electoral, pues hay una decisión de Estado de que la izquierda no llegue a la Presidencia, por lo que se dedicará a viajar por el país para formar un movimiento popular que vigile las elecciones.

"Determinar mi decisión de no registrar mi aspiración y determinar que sigo en mis recorridos por el país, tratando de construir un movimiento popular que evite el fraude, que antes de la elección paremos eso", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Aseguró que, a pesar de estar en la terna para contender por una senaduría por la Ciudad de México con Morena, no ha hecho ningún acuerdo ni con Andrés López Obrador ni con el partido.

"Estoy en la terna en Senado del DF de Morena, lo único que modifiqué de una determinación que yo ya había madurado fue cambiar la fecha, porqueyo me iba a esperar hasta el último día del cierre del registro, el 8 de octubre, pero como lo que no estaba en mi esquema era lo de que me metieran a la terna del Senado por el DF de Morena, yo dije 'si me espero al final van a decir que estoy chantajeando, que estoy presionando'", dijo.

Fernández Noroña aseguró que decidió no contender por la Presidencia pues las circunstancias entre los candidatos independientes y los partidos es desigual por el número de firmas que deben recabar y los recursos que otorga el Instituto Nacional Electoral (INE).

"La inequidad económica, cientos de millones de pesos para los partidos, para 40 millones para todos los independientes que es absurdo, es irrisorio y finalmente el tema de acceso a medios, que los partidos tienen acceso a radio y televisión", acusó.





