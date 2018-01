Gabriela Cuevas renunció porque no obtuvo diputación: PAN

Ciudad de México

El PAN aseguró que la senadora Gabriel Cuevas renunció al partido no para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino porque se le negó una diputación federal por la vía plurinominal, debido a que aún no son los tiempos.

En un comunicado, el PAN dijo que respeta la decisión política de Cuevas, pero "es importante hacer del conocimiento de la militancia y de la ciudadanía que detrás de esta determinación está el hecho de que no se le garantizó a la senadora una diputación federal plurinominal".

Explicó que Cuevas hacia la exigencia cuando aún no son los tiempos para ello, pues "hay órganos y plazos establecidos para estas decisiones y será en ese marco que se definan las distintas candidaturas plurinominales".

El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, dijo que en un partido democrático cada cual toma su decisión y sabe corresponder de la manera que considera pertinente a la generosidad de la institución, que le permitió crecer políticamente.

"Que le vaya bien”, planteó, al referir que era sabido que Cuevas estaba exigiendo al partido una posición plurinominal, la cual no se le garantizó, por no ser los tiempos para esas definiciones.

“Respeto los legítimos intereses personales de cada persona, pero no pueden estar por encima del objetivo común. No comparto que al no lograr sus objetivos personales busque otro camino, pero la respeto”, manifestó, al puntualizar que Acción Nacional es más que personas que en individual han optado por ese camino.

AMLO le da la bienvenida

El precandidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida a Gabriela Cuevas y a Cuauhtémoc Blanco, debido a que la patria es primero.

La senadora anunció hoy su renuncia al partido, la cual formalizará mañana, debido a que su lucha por la democracia la llevaba a apoyar la campaña presidencial del precandidato de Morena.

El alcalde de Cuernavaca, junto con Rabindranath Salazar, es uno de los precandidatos de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Morelos.

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela Cuevas. La patria es primero.



Juntos haremos historia. pic.twitter.com/wjvnxWtLdw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de enero de 2018





