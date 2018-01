Gabriela Cuevas deja el PAN para apoyar a AMLO

Ciudad de México

La senadora Gabriela Cuevas anunció que renunciará al PAN para apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a la elección presidencial del 1 de julio.

Cuevas aseguró que está convencida del cambio que representa López Obrador.

Hizo un reconocimiento a las dirigencias panistas de Carlos Castillo Peraza, de Felipe Calderón e incluso al actual dirigente, Damián Zepeda.

Sin embargo, afirmó que después de 23 años de militar en Acción Nacional, hoy ha decidido dejar el partido y anunció que mañana formalizará esta solicitud.

"Llegó la hora de tomar una decisión muy difícil; he sido panista desde que tenía 15 años. El PAN siempre será parte de quien soy; he conocido a personas maravillosas; he participado en la vida interna del partido; trabajé por una mejor legislación y por la comunidad de Miguel Hidalgo", afirmó en un breve mensaje.

"Como senadora, mi papel ha sido consolidar el liderazgo de México en un entorno global que sigue un proceso de consolidación.

"De la misma forma que en el año 2000 fui parte del movimiento que logró la alternancia en la Presidencia de la República, en 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Destacó que su propósito es persistir en la lucha por una democracia más as justa y libre en el país.