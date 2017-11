Estado descuida inseguridad por recolecta de firmas: PRI

Monterrey

Luego de que los organismos empresariales cuestionarán la seguridad en la entidad, diputados del Congreso coincidieron en que por distraerse en temas electorales, el Gobierno del Estado descuidó desde el inicio de este rubro y se perdió el prestigio de Fuerza Civil, ya que no hubo interés en fortalecer la corporación.

El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que el gobierno está distraído en la recolección de firmas para que el gobernador Jaime Rodríguez busque la candidatura presidencial.

“Hay que definir qué autoridades, porque la única autoridad que está recolectando votos es la autoridad estatal, los municipios no están en la recolecta de votos, definiendo quién está en su papel de gobernante y quién no está, el Estado está obviamente distraído con el tema de la recolección de firmas y eso ha bajado la fortaleza que se tenía o que se estaba tratando para luchar contra la inseguridad.

“Los municipios en este proceso salen afectados porque a raíz de que no hay un liderazgo que debe de ser el Gobierno del Estado en este tema, las reuniones y coordinaciones comienzan a perder esa fortaleza que se tenía, entonces esto sí está mermando a todos y esperemos que esta recolección de firmas no vaya a afectar más la gobernanza del estado, temas de salud, de educación, entre otros. Ya se había perdido el prestigio desde el arranque de esta administración, no ha habido interés en fortalecer Fuerza Civil y no ha habido interés en el tema de seguridad, y ahorita que están más importantes las firmas”, dijo González.

MILENIO Monterrey publicó que con variaciones de incremento poco significativas, el Pulso Metropolitano realizado por organismos de la iniciativa privada mostró un estancamiento en niveles bajos de percepción de seguridad en el estado.

Según representantes de la IP, no perciben una mejora en los últimos meses, sumado a una tendencia negativa en la percepción desde el inicio de las actuales administraciones, estatales y municipales, a finales de 2015.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, comentó que la temporada navideña que se avecina es un área de oportunidad para que el gobierno refuerce la seguridad.

“Esto viene sucediendo desde hace dos años en que empezamos a señalar que la confianza y la percepción ciudadana iba a la baja y siempre se incrementa esta percepción de inseguridad en los meses de noviembre y diciembre que inician los periodos navideños donde empieza a haber más flujos navideños, donde empieza a haber más flujo de dinero por el pago de aguinaldos, etcétera.

“Esta temporada navideña es un área de urgente necesidad para que el gobierno se ponga las pilas y evitar que se incremente el número de asaltos, robos y delincuencia común”, declaró.