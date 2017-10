Santiago Nieto defenderá su remoción ante el Senado

Ciudad de México

El ex fiscal electoral Santiago Nieto envió un escrito al Senado en el que afirma que al frente de la Fepade actuó con probidad, autonomía e imparcialidad, sin filias ni fobias, por lo que está dispuesto a acudir para defender su labor al frente de dicha instancia.

Ofreció además presentar pruebas de su trabajo como fiscal y ampliar los argumentos jurídicos sobre la irregularidad de su remoción.

El ex fiscal aseveró que su remoción representa diversos problemas jurídicos, como la falta de un procedimiento para notificarle las razones para destituirlo y que tampoco se le dio la oportunidad de defenderse y presentar pruebas.

En el escrito agrega que el acto no está debidamente motivado ni se dan las razones por las que se estableció que su conducta pudo infringir algún ordenamiento

"La fundamentación es igualmente deficiente en razón de que los preceptos citados en el oficio en cuestión no son aplicables a los hechos que vagamente se me pretenden imputar", indicó Nieto Castillo.

Dijo que el encargado del despacho de la PGR es quien firma el documento de remoción y en tales condiciones debe analizarse si un funcionario que ocupa provisionalmente esa condición tiene atribuciones suficientes para remover a un funcionario designado por el Senado.

"Me he desempeñado en esa cargo con probidad, autonomía, imparcialidad, sin filias ni fobias y de contar con el apoyo de la mayoría de esa H. Cámara lo seguiré haciendo hasta la conclusión de mi mandato".

Acudirá al Senado



Nieto comunicó esta atrde al Senado su intención de acudir a la cámara para exponer sus razones y argumentos respecto al caso Odebrecht.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, informó que Nieto entregó un escrito en el que se limita a señalar que se pone a disposición del Senado y a lo que dispongan los legisladores.

Dijo que el ex fiscal no solicita nada en particular y sólo expresa la decisión de platicar con los legisladores en la instancia en que ellos decidan y se pone a las órdenes del Senado para el procedimiento.

El Senado dio a conocer que tanto la Mesa Directiva como la Junta Coordinación Política acordaron llevar de manera conjunta este tema, luego de que por la mañana Ernesto Cordero planteó una ruta y los coordinadores de oposición propusieron una segunda.

En el comunicado se asienta que será la Junta Coordinación Política "la que determine el procedimiento de remoción o restitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.

"Esto con fundamento en las facultades que el inciso B, del párrafo primero del Artículo 67 de la Ley Organiza del Congreso General confiere al presidente de la Mesa Directiva del Senado", señala.

Mañana está citada la Mesa de Junta de Coordinación Política a las 11:00 de la mañana.





