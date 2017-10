Ahora Estado da reversa a padrón de autos foráneos

Monterrey

Aunque hasta presentaron una iniciativa de Ley para cobrar el trámite de un "permiso" a quienes cuenten con placas foráneas en Nuevo León, el Gobierno del Estado reviró en su propuesta y se opuso a la aprobada por el Congreso donde busca restringir el paso de autos con placas que no son locales.

En rueda de prensa, Manuel González Flores, secretario general de Gobierno perfiló incluso un posible veto ya que no es el momento para cobrar ni hacer padrón alguno con automovilistas foráneos y que circulan por el Estado.

"Los vehículos con placas de otros estados que estarían incluidos en una lista y tendría el cobro de una cuota por transitar en el Estado, los señores diputado sacaron adelante una iniciativa retirando el cobro, nosotros le queremos decir a la ciudadanía, que es posición del Gobierno del Estado el no obstruir de ninguna manera ni con cobro ni sin cobro, ni elaborando listas ni haciendo absolutamente nada para controlar a esos vehículos.

"Vamos a revisar y a analizar con detenimiento qué es lo que nos van a enviar con la posibilidad de vetar porque nosotros estemos en contra de que se restrinja el libre tránsito. Al no tener éxito porque la ciudadanía se opuso, nosotros cambiamos nuestra posición, ahora restringirlo aunque no haya cobro, nosotros ya no insistimos en esa oposición y la posición es no insistir en ello, esa es la oposición del gobierno, ¿cambió (nuestra postura)? Cambió", admitió.

El pasado 19 de abril de 2017, el Gobierno en conjunto con el Consejo Ciudadano del Instituto de Control Vehicular (ICV) anunció la presentación de una iniciativa ante el Congreso local, para registrar y cobrar una especie de "permiso" a quienes cuenten con placas foráneas en Nuevo León.

En esa ocasión, Carlos Garza, tesorero estatal, explicó que la iniciativa constaba de pagar un permiso mensual de 302 pesos, es decir, cuatro cuotas mínimas.

Este miércoles, los diputados locales avalaron reformas a la Ley del Instituto de Control Vehicular para restringir el tránsito en "horas pico", de vehículos foráneos, donde los automovilistas deberán registrar sus vehículos para evitar sanciones.

González Flores señaló que el posible veto a la reforma dependería de los términos en que se estableció la misma modificación.

"Depende en qué términos esté, no la conozco todavía, la posición el estado a raíz de la opinión de la ciudadanía de no estar de acuerdo pues se fija así.

"El gobernador y su servidor, la posición del Gobierno, no es de que haya sido muy importante, es una iniciativa que se presentó como cualquier otra que no tuvo eco con la ciudadanía y que nosotros vamos a analizar a detalle haciendo y escuchando a la ciudadanía para coincidir con ella", dijo el secretario general de Gobierno.