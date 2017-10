Aprueban padrón gratuito para placas foráneas

Monterrey

Sin que implique un costo de 310 pesos, como pretendía el Gobierno del Estado, el Congreso local aprobó este miércoles la creación de un padrón de vehículos foráneos que circulen por Nuevo León; los diputados esperan que el gobernador Jaime Rodríguez no vete esta reforma a la Ley del Instituto de Control Vehicular.

La diputada panista, Myrna Grimaldo, presidenta de la Comisión de Presupuesto, emitió el dictamen junto con los integrantes de la Comisión de Transporte donde establecen un horario de tránsito para los vehículos, y además señalaron que se aprobó por motivos de seguridad para tener un mejor control sobre la circulación de estos autos.

Desde la semana pasada MILENIO Monterrey informó que se había aprobado el dictamen en comisión, el cual establece que entre las 06:30 y 09:30, así como las 18:00 y 20:00 horas no podrán circular en la zona metropolitana de Monterrey "vehículos de transporte privado de hasta 15 pasajeros que no cuenten con placas de circulación del Estado. En caso de requerir circular en los horarios mencionados, podrán solicitar vía electrónica la tarjeta especial para circulación de vehículos foráneos".

Dicho documento tendrá vigencia hasta por 90 días por año, pero en caso de requerir mayor presencia del vehículo se tendrá que tramitar otra directamente en las instalaciones del ICV, que deberá expedir un reglamento a más tardar el 1 de marzo de 2018 y a partir de esa publicación podrán tramitarse los permisos.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, dijo esperar que el gobernador no vete esta reforma.

"Yo espero que no, porque el gobernador del Estado anunció este programa como una medida de seguridad y es cierto, el registro sirve para un tema de seguridad, hay muchas placas foráneas que participan en incidentes de inseguridad que no se pueden rastrear, entonces yo espero que si la premisa era cierta, de que era un tema de seguridad, no lo vete.

"No es un padrón fijo, es gente que va y viene, no tengo una estimación del padrón, simplemente tener un registro para cuando haya foráneos circulando tengamos dónde encontrarlos y por excepción buscar atrapar a aquellos delincuentes que utilizan placas foráneas para cometer ilícitos", añadió Salinas.

Al respecto, el coordinador de la fracción del PRI, Marco González, también se pronunció en ese sentido de que espera que no haya un veto a esta reforma, porque sería incongruente.