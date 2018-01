Errores en Gabinete fueron por ineficiencia: PRI y PAN

Monterrey

Por ineficiencia o "dolo" el Gobierno del Estado nombró como director de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública a un funcionario con antecedentes penales, acusaron legisladores del PRI y PAN.

Lo anterior debido a que ayer el gobernador interino, Manuel González, admitió que el nombramiento de Gerardo Morán Vidaurri se realizó sin contar con la información completa sobre sus antecedentes penales.

TE RECOMENDAMOS: Pese a indefinición en el PRI, Oscar Cantú busca reelección

Y es que a Morán Vidaurri se le tomó protesta como director de Investigación y horas después fue revocado del cargo debido a que se comprobó que el funcionario no había pasado las pruebas de control y confianza.

El legislador del PRI, Héctor García, manifestó que la ineficiencia del área de reclutamiento y control interno del Gobierno del Estado fue causa del error.

"Se llama ineficiencia, no hay otra palabra, no es posible que un gobierno con 95 mil millones de pesos de presupuesto, destinado una buena parte del presupuesto a precisamente seleccionar al personal y luego a los funcionarios que les acompañarán en los diversos cargos, no es posible que no se hayan dado cuenta.

Por su parte, Hernán Salinas, diputado del PAN, vio preocupante que otros nombramientos se pudieran haber realizado de manera "discrecional" con las mismas fallas en reclutamiento.

"Este tema se hizo muy mediático, se hizo público y orilló a revertir esta designación. No sabemos, quizá otras designaciones, que no sean de conocimiento público, finalmente puedan haber designaciones de funcionarios que se hagan en privado y que quizá también ahí haya fallas", expuso.

Hernán Salinas consideró que el Gobierno del Estado debería informar sobre las sanciones o medidas correctivas que se deslindarán contra quien haya elaborado la investigación o el reclutamiento de Morán Vidaurri.

"Estaríamos esperando que el secretario diera más detalles sobre cuál fue el área que se equivocó o que omitió esta evaluación y pues evidentemente que haya una responsabilidad administrativa o cualquier otra sanción o correctivo que proceda", concluyó.