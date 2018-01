Pese a indefinición en el PRI, Oscar Cantú busca reelección

Apodaca

Pese a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún no emite las convocatorias para los métodos de selección interna de candidatos que contendrán el primero de julio de este año a los cargos de Ayuntamientos y Congreso local, el alcalde de Apodaca, Oscar Cantú, expresó que buscará la reelección.

Posterior al evento "Kilómetro de Rosca" que se llevó a cabo en la colonia Nuevo Pueblo, el munícipe explicó que analiza la reelección para darle continuidad a los proyectos que ha emprendido en dos años de administración.

Sin embargo, aclaró que aún es pronto para definir una postura sobre el tema debido a que el Revolucionario Institucional aún no emite las convocatorias ni informa a los militantes sobre cómo elegirá a los candidatos que postulará para los 51 ayuntamientos y 26 distritos.

"Ahorita tengo un puesto que es muy honroso para mí, estoy haciendo todo porque las cosas salgan bien por elevar la calidad de vida y vamos a esperar los tiempos, el partido todavía ni saca convocatorias ni tiene los métodos, solamente hay un candidato a Presidente de la República por parte de mi partido.

"Vamos a esperar los tiempos, a que sean las próximas semanas o los próximos meses, sin embargo, estamos preparados, somos servidores públicos con la camiseta bien puesta, es el único municipio donde he trabajado desde 1994 en distintos puestos, algunos de elección popular y otros dentro de la administración y es la única ciudad en donde me ha tocado trabajar, me apasiona el servicio público y yo sí busco continuidad en mi administración", mencionó.

Cabe recordar que el pasado 3 de enero, horas antes de la fecha límite, el PRI y el PVEM concretaron una coalición parcial para contender juntos en 13 de los 51 municipios.

En dicha coalición solamente se concretaron los municipios metropolitanos de Guadalupe y Juárez.