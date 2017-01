Humberto Moreira tiene derechos políticos garantizados

Saltillo, Coahuila

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller, consideró que el ex Gobernador del Estado, Humberto Moreira, tiene sus derechos garantizados como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que puede participar en el próximo proceso electoral.

"Él (Humberto Moreira) tiene vigentes sus derechos, conforme a las situaciones del partido puede participar en lo que quiera", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Si me sacan del PRI, expulsan al partido de Coahuila: Moreira

Aunque el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró en diciembre pasado que Humberto Moreira no sería postulado a una candidatura a diputación local por este partido, el Presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, señaló que se le tienen que respetar sus derechos.

"Era un deseo, no un impedimento (que Humberto Moreira no participe) y se le tienen que respetar sus derechos", expresó.

Finalmente Fraustro Siller consideró que el ex presidente nacional del PRI, tiene todas las posibilidades de contender y ganar el cargo para el que se postule, dijo que "si él participa no me cabe duda de que gane".

El Partido Joven ha asegurado que Humberto Moreira aparecerá en las boletas electorales el próximo mes de junio, pues lo postulará como candidato al Distrito 16 de Saltillo.



El ex gobernador ha manifestado en reiteradas ocasiones sus intenciones por contender en el proceso electoral postulado por el PRI, partido del que es consejero político vitalicio, sin embargo ha encontrado negativa y una "rotunda oposición" por parte de la dirigencia Estatal y Nacional.

Pese a ello, insiste en que se encuentra posicionado en las encuestas 3 a 1 en contra de otros aspirantes de otros partidos políticos, por lo que ha lamentado, de acuerdo a una carta filtrada a medios, que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira, se oponga a su candidatura y sus "caprichos" tengan más peso que la decisión de la gente que lo apoya.

Ante esta situación el Partido Joven ha asegurado que Humberto Moreira aparecerá en las boletas electorales el próximo mes de junio, pues lo postulará como candidato al Distrito 16 de Saltillo.

JFR