Si me sacan del PRI, expulsan al partido de Coahuila: Moreira

Saltillo, Coahuila

Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, arremetió contra su hermano, Rubén Moreira y advierte que si es expulsado del PRI, entonces Coahuila expulsará al Revolucionario Institucional.

"Los alcaldes deben tener cuidado, el próximo Congreso Local es que va a aprobar o no sus cuentas públicas".





"Si me expulsan a mí en Coahuila expulsamos al PRI, así de plano, que no busquen al león, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente a la que han despreciado todo este tiempo", dice en un audio que circula en redes sociales.



En este sentido, agregó que pronto el Gobernador, Rubén Moreira Valdez, regresará al lugar "donde estaba", lamentó que esta administración no brinde atención a las necesidades de la gente.

Lo calificó como traidor y reiteró que el mandatario no ha dado un trato apropiado a la ciudadanía, criticó que reúna a los alcaldes por las mañanas, cuando lo más importante es dar un buen trato a todos los coahuilenses.

"Se ha echado mucha gente en su contra por su forma tan grosera de tratar a los demás, le quedan 11 meses nada más de gobierno y cinco meses y días para que haya elección, no entiende, se siente todo poderoso", replica.

