Teresa Castell podría denunciar al IEEM

Nezahualcóyotl

"Tuve que iniciar tarde mi campaña política porque no recibí las prerrogativas a tiempo por parte del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ante quien interpondría una denuncia por posibles delitos electorales", informó la aspirante independiente a la gubernatura del Estado de México, Teresa Castell de Oro.

La aspirante recibió el miércoles 5 de abril, dos días después de que arrancó la campaña, el recurso por parte del órgano. Fueron otorgados 1 millón 800 mil pesos para los candidatos sin partido.

De igual modo se quejó de que un día antes de iniciar las campañas le confirmaron su candidatura, cuando los otros institutos políticos ya estaban preparados para el arranque.

"No teníamos papelería, mobiliario ni otras cosas para salir a competir. Actualmente mi material apenas se está produciendo y estoy en desventaja, por lo que de configurarse un delito electoral presentaré la denuncia ante la Fepade", explicó.

Destacó que otra anomalía del referido instituto es que no difundió la figura de los candidatos independientes a los mexiquenses, ni explicó en qué consiste este modelo, "entonces cuando salimos a la calle la gente ignora totalmente de qué se trata y así el electorado desconfía".

Durante un mitin en Nezahualcóyotl, añadió que ha sido atacada para que desista de su candidatura, "y se los he dicho y repetido: no me voy a bajar, y yo me quedo aquí porque es la voz del pueblo y hay que respetarla".

RAM