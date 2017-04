Morena es hipócrita, a mí es a quien agreden: Teresa Castell

Estado de México

La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro Palacios, interpuso un recurso de defensa ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para solicitar que se consideren como infundados e improcedentes los recursos presentados por el PRD y Morena, en donde ponen en duda la veracidad de las firmas presentadas por ella ante el órgano electoral.

En este marco, señaló que, con base en un estudio exhaustivo a los documentos que entregó, como lo establece la convocatoria, el propio instituto acreditó el cumplimiento de los requisitos, por lo que llamó a ambos partidos a que respeten la voluntad de los ciudadanos, quienes se manifestaron a favor de este tipo de candidaturas, por estar cansados del viejo modelo político que impera en el Estado de México y en el país.

"En relación a los argumentos que realizan los partidos políticos PRD y Morena, en su demanda, acerca de que el IEEM no realizó la verificación de las firmas autógrafas de las cédulas de respaldo que presenté en mi registro, he de señalar que las firmas son de puño y letra de todos y cada uno de los ciudadanos que creen en un cambio, que creen en este proyecto de candidatura independiente; no voy a permitir por ningún motivo que se cuestionen las mismas, y si el PRD y Morena afirman que son falsas o son autógrafas, pediría que lo demuestren", cita en el oficio.

Teresa Castell indicó que, ambos institutos políticos, especialmente Morena, son un peligro para la entidad y privilegian la doble moral, pues mientras su candidata Delfina Gómez Álvarez acusa, por un lado, ser víctima de misoginia por parte de su adversarios, por el otro sus representantes ante el Consejo General del IEEM la agreden al presionar para que se le retire la candidatura independiente.

"Están poniendo en duda no solamente la candidatura, sino las mismas firmas que la ciudadanía dio para el apoyo. El IEEM fue muy claro y dictaminó positivamente (...) La señora Defina alega que sufre de misoginia, pero quien la sufre soy yo, por parte de su partido, esto es una agresión total a mi persona, porque nuevamente estoy siendo acosada por estos dos partidos que son primos-hermanos y, de nuevo, estoy teniendo que venir a hacer valer mis derechos y seguiré viniendo las veces que sea necesario", sostuvo.

La primera candidata independiente del Estado de México pidió que la dejen trabajar y respeten la voluntad de la ciudadanía, pues no han cesado de hostigarla desde que manifestó su intención de querer hacer un cambio por los ciudadanos.





