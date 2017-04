Delfina Gómez pide ejercer voto y "cuidar" casillas

Naucalpan

La candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, dijo que gracias a sus trabajos proselitistas en poco más de dos semanas ha crecido la preferencia del electorado mexiquense hacia su partido, por lo que pidió a los ciudadanos que ejerzan su derecho a votar.

Acompañada de Andrés Manuel López Obrador en una asamblea informativa realizada en la colonia La Cañada de Naucalpan, los exhortó promover el voto "y también defenderlo, porque una casilla que se quede sola, es una posibilidad de tranza".

"En los recorridos a los municipios, hemos caminado en los tianguis, mercados, asociaciones comunidades olvidadas, el clamor que tienen los ciudadanos es un ya basta de tanta corrupción, de tanta injusticia social".

"Hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho que Morena crezca, tenemos todo para ganar el 4 de junio y sin verme soberbia, también les digo que vamos a ganar el 2018".

En su mensaje, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que cuando se restablezca la democracia, se podrá combatir la corrupción, que consideró es el principal problema que hay en el país.

Abundo que cuando haya honradez, los gobernadores y presidentes municipales tendrán que seguir el ejemplo y cuando se logre terminar con la corrupción, entonces habrá fondos para dar a la población educación y salud en forma gratuita, además de tranquilidad y paz social.

"Nos han hecho creer que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. No hace falta que yo exponga, ustedes ya están muy informados, muy politizados. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores, va a depender del ejemplo que se dé arriba".

Puntualizó que con todo el dinero que se llevan los malos gobernantes, se puede utilizar para financiar el desarrollo, "es más de lo que imaginamos, lo que se roban cada año los políticos corruptos, es muchísimo dinero. Nada más pensemos el presupuesto nacional este año y eso no lo saben los mexicanos, el 99% mexicanos no saben cuánto es el presupuesto de su dinero, porque a la mafia del poder no les conviene que el pueblo sepa y no se informa, pero el presupuesto es de 5 billones de pesos".

