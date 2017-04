No nos hemos reunido con maleantes: AMLO

Cuautitlán

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la detención de Javier Duarte se dio a partir de un acuerdo para tirarle lodo a su partido, ya que hace unos meses fue señalado por recibir dinero del ex gobernador veracruzano

"Pero nosotros no tenemos nada que ocultar, nunca hemos tenido relaciones con Duarte, Yunes, Salinas, Calderones, Fox, Peñas, etc. No nos reunimos con maleantes", aseguró López Obrador, quien afirmó también que la candidata del PAN al gobierno estatal, Josefina Vázquez Mota, "se vendió".

Durante su visita a Cuautitlán, Estado de México, en un mitin de apoyo a la candidata Delfina Gómez Álvarez, el dirigente de Morena se refirió a la detención de Duarte, diciendo que es un acuerdo del "PRIAN", pero llamó a la serenidad a militantes y simpatizantes de ese partido, porque no van a lograr nada esos corruptos. Todo este ruido que van a hacer no les va a funcionar y sin duda van a apostar al fraude electoral".

TE RECOMENDAMOS: PRI y gobierno federal están llenos de fraudes: Delfina Gómez

"Saben ahora bien los mafiosos del poder que Morena está arriba en las preferencias en el Estado de México, que las encuestas las encabeza Delfina Gómez Álvarez, y por eso están muy desesperados, nerviosos, quitándose las máscaras, trabajando juntos, unidos el PRI y el PAN", dijo.

Recordó un presunto pacto difundido en los medios entre Ricardo Anaya, líder del PAN, y el presidente Enrique Peña Nieto, para detener a Morena en el Edomex, y "ahora estamos viendo como se están poniendo de acuerdo, pensando que ya Morena está avanzado mucho, llegaron al acuerdo de detener a Duarte, gobernador de Veracruz, para que se le tire lodo a Morena, porque el gobernador corrupto, igual que Duarte, Yunes Linares de Veracruz, salió a decir que Duarte financiaba a Morena, incluso que me daba dinero a mí".

TE RECOMENDAMOS: AMLO y Del Mazo deben explicar su relación con Duarte: Vázquez Mota

"Todo esto bajo la máxima del hampa de la política, que cuando no mancha siembra la sospecha, la duda, pero notemos nada que ocultar", sostuvo el político tabasqueño, y refirió que ahora "este aprendiz de mafioso en alusión a Ricardo Anaya dice que Duarte le daba dinero a la maestra Delfina, que era coordinadora de campaña. Somos gente honesta. Me pueden llamar Peje, pero no lagarto. No somos iguales; si el dinero que le dieron a Josefina me lo hubieran dado, no estaría aquí, en la plaza pública".

Por su lado, la candidata de Morena al gobierno estatal anunció el compromiso de aumentar las pensiones a los adultos mayores, con carácter universal, y otorgar mil 200 pesos no cada dos meses, sino de manera mensual, un compromiso que el mismo López Obrador prometió impulsar.

Gómez Álvarez dio lectura a varios compromisos, como mejorar las infraestructura e insumos en los hospitales, generar empleos para los jóvenes y oportunidades de que no se queden sin estudios, además de combatir los feminicidios y la violencia.

TE RECOMENDAMOS: Ilegal y arbitraria la decisión del TEPJF de retirar spot de AMLO: Morena

Al final, Gómez Álvarez, mencionó que espera ver pronto al ex presidente Felipe Calderón para decirle que "Delfina es nombre propio" y que lo lleva con orgullo. "Lástima que no fue mi alumno para enseñarle que es nombre propio", dijo, asegurando que están desesperado por el avance de su candidatura y por eso los denuestos.

RAM