AMLO y Del Mazo deben explicar su relación con Duarte: Vázquez Mota

Ciudad de México

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, advirtió que no basta con la detención Javier Duarte de Ochoa, sino que deben responderse tres preguntas concretas en torno a la red de complicidades que construyó el ex gobernador de Veracruz.

En un comunicado, Vázquez Mota dijo que el priista debe responde quiénes resultaron beneficiados dentro de su red de complicidades y cuál era su relación con el candidato priista al Estado de México, Alfredo del Mazo.

“Los ciudadanos libres reflexionamos sobre estas tres preguntas, mientras el gobierno y demás personajes involucrados deben responder por sus acciones y vínculos con ese priista de la nueva generación, que con su corrupción destruyó familias enteras y robó oportunidades a los veracruzanos. No más impunidad para él ni para sus cómplices”, concluyó.

Vázquez Mota dijo que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, debe explicar cuánto dinero recibió del ex gobernador veracruzano y por qué lo defiende.

"Qué casualidad que Duarte es atrapado justo en época electoral, pero esto no les va a funcionar a la camarilla, la gente está harta y ya no les cree", advirtió la aspirante panista al concluir que esta captura, que además era una obligación, no servirá a los priistas para tratar de limpiar su reputación y mal nombre, aseguró.





















OVM