Inconstitucional, donar recursos de partidos, dice PRI

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró que es inconstitucional que los partidos políticos donen el presupuesto asignado por el Instituto Nacional Electoral (INE) como advirtió el jurista y académico Diego Valadés, pero reiteró que la vía más rápida y legal es renunciar a los recursos como propone el PRI.

En entrevista, previa a la sesión de este jueves, el legislador priista, resaltó que la propuesta del PRI de que los partidos políticos renuncien a los recursos asignados por el órgano electoral lo que resta de este 2017, es una de las alternativas más prácticas y viables para tener un fondo inmediato destinado a la reconstrucción y a los damnificados de los terremotos de septiembre.

Esto, en respuesta a lo dicho por Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien aseguró que las propuestas que han hecho los partidos políticos para renunciar a los recursos públicos que se les asignan con fines electorales y destinarlos a la reconstrucción tras los terremotos de septiembre, son inconstitucionales.

El constitucionalista explicó que en caso de que los recursos públicos que hoy manejan terminen aplicándose a objetivos no electorales, los partidos políticos serán merecedores de una sanción por parte del Instituto.

Po ello, Ramírez Marín señaló: "tiene razón Diego Valadés, ya lo habíamos dicho, los partidos pueden renunciar a sus prerrogativas, pero una vez que las reciben, una vez que son erogadas conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación ya no pueden hacer nada con ellas, que no sea exactamente la finalidad que señala la Constitución para el financiamiento público de partidos.

La única alternativa legal que quedaba era renunciar, es decir no aceptar el financiamiento y me parece a mí que lo demás es darle vueltas, realmente era muy sencillo llamar al INE, notificar al INE, no aceptar las prerrogativas y ya. Ahora esto de que la voy a recibir y la voy a convertir a mí se me hace en el fondo un poco la idea de que salir a repartir lo que está destinado para otra cosa, pero el chiste pareciera que es salir a repartir yo creo que es un procedimiento absolutamente ilegal, tiene razón Diego Valadés".





