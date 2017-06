Devuelve Estado convocatoria de extraordinario

Monterrey

Aunque la semana pasada había otro argumento para echar abajo el periodo extraordinario del Congreso local, el Gobierno del Estado devolvió al Poder Legislativo la solicitud de convocatoria para este periodo a realizarse este martes ahora por supuestos errores de origen al no estar firmado por el presidente del Congreso.

En rueda de prensa, Manuel González, secretario general de Gobierno, explicó que la convocatoria para el extraordinario programado para mañana martes tiene vicios legales de origen, por lo que se regresó la solicitud.

Cuestionó que corresponde al presidente del Poder Legislativo, el diputado Andrés Cantú, convocar a periodo extraordinario, o, en su ausencia, al vicepresidente, José Luis Santos.

Sin embargo, la solicitud fue firmada y hecha por su homólogo Adrián de la Garza, ya que el presidente estaba en gira con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón en la India y Europa.

"Quien convocó al periodo extraordinario es alguien que no tiene la facultad para convocar; las leyes no son un juego, no podemos dejar que una ley vaya a discutirse, aprobarse y, en su caso, publicarse y entrar en vigor, siendo que no fue correctamente convocada.

"Ojalá y no empecinen en quererlo sacar mañana (martes) porque va a merecer controversias y problemas que no queremos nosotros que sucedan", cuestionó.

La semana pasada, González anunció que solicitaría al Congreso convocar a un periodo extraordinario de sesiones para el análisis de proyectos presentados por el gobernador ya que algunas de las iniciativas que serán analizadas para este martes 27 de junio no cumplen con los supuestos que establece el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, por lo que podrían caer en una ilegalidad.

En esa ocasión señaló que según la ley, el extraordinario debe ser convocado cuando lo solicite el Ejecutivo, siempre y cuando convenga al Estado y la ciudadanía o cuando lo exija el cumplimiento de alguna ley general.

El funcionario estatal adelantó que el Estado actuará en caso de que el Congreso lleve a cabo el extraordinario.

"Nosotros lo que haríamos es promover las acciones que correspondan, esto es cuestión de evitar que el error sea más grande.

"Si aprueban esas leyes y nos las envían para que después entren en vigor, pues cualquier ciudadano o el propio Poder Ejecutivo puede echarlas abajo", dijo el secretario general de Gobierno.

