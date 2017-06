Comparecerán magistrados mañana en Congreso

Monterrey

Tras concluir sus primeros 10 años de entrar en funciones y como parte del proceso de ratificación, mañana serán citados a comparecer tres de los cuatro magistrados al Congreso del Estado.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local, Gabriel Tláloc Cantú, informó que a partir de las 9:00 horas se citó a los magistrados Juan Cárdenas, Francisco Mendoza y Leonel Cisneros.

Por otra parte, el expediente del magistrado Ángel García fue pospuesto debido a que no hubo consenso por parte de los integrantes de la Comisión para revisar su caso.

Tláloc Cantú aclaró que esto no significa que García no vaya a ser ratificado, pues el plazo permitido por ley vencería hasta febrero del próximo año.

"Todavía no había consenso en el grupo de diputados sobre el expediente, prefirieron esperarlo para verlo más adelante creo que también durante el mes de febrero va a haber otros dos vencimientos, febrero o marzo y él todavía está en tiempo para que su expediente sea revisado más adelante.

"Algunos todavía querían ver el tema del expediente del magistrado y yo no sé si en algunos casos haya tenido que ver los hechos en los que se vio involucrado", dijo

Aunque el diputado no precisó qué tipo de situaciones levantaban suspicacia en los legisladores, el magistrado Ángel Mario García fue quien dio el fallo de no vincular a proceso por los delitos de peculado y daño al erario al ex gobernador Rodrigo Medina.

