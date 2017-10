Oposición en Senado pide citar a titular de PGR

Ciudad de México

Senadores de oposición solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que se convoque al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que rinda cuentas sobre su legibilidad y evitar implicaciones políticas en la vida del país.

Luego de que la presidenta encargada de la Mesa Directiva del Senado, Graciela Ortiz, turnó a la Jucopo el comunicado enviado por el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, para desistirse sobre su reasignación al frente de la fiscalía, legisladores afirmaron que el problema de la investigación por el caso Odebrecht persiste.

En el pleno, el senador independiente Alejandro Encinas lamentó que los legisladores hayan abdicado a la facultad que tienen de todas las decisiones del poder Ejecutivo.

"Estamos en un escenario donde por primera vez el Senado iba a ejercer su facultad de fiscalización y contrapeso a los actos realizados por el Ejecutivo federal para revertir la remoción, la cual ahora cambia, toda vez que hay un desistimiento, pero el problema de fondo subsiste que es la investigación del gobierno brasileño por los actos de corrupción de Odebrecht", dijo.

En tanto el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, dijo que aún no se cancela el tema del ex fiscal, "tenemos una obligación de intervenir porque está en la Constitución, es un proceso de control entre poderes. No se puede suprimir, este debate, no se puede decir, es que ya vamos ahora a convocar para que vengan los fiscales que faltan, no se puede, porque nosotros aceptaríamos que el Ejecutivo puede correr, amenazar, hacer lo que quiera con los fiscales. Nosotros somos un órgano de control y por eso necesitamos que el proceso continúe y se acabe".

Mientras tanto, el coordinador del PAN, Fernando Herrera coincidió en que no ha terminado el proceso y confió en que la Jucopo tenga la apertura para que se discuta el tema.

"Que venga el encargado de despacho acreditado fehacientemente sus atribuciones para tomar la decisión que tomó y desde luego que venga también el fiscal que ha sido depuesto. No se trata de una persona, se trata de la defensa de una institución y por eso tenemos que definir cuál es el proceso que sigue en los próximos días para que se aclaren puntualmente todas las dudas... no se trata de dar carpetazo sino seguridad", destacó.





