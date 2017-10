Nieto se desiste de volver a la Fepade

México

"No violé el Código de ética de la PGR, no violé ninguna ley", puntualizó Santiago Nieto al señalar que se retira a preparar su defensa jurídica contra las denuncias penales y procesos administrativos que “puedan venir”, para posteriormente retomar sus actividades como académico.

En un mensaje a medios, afirmó que es un “hombre de leyes” y para no afectar el proceso electoral de 2018 tomó la decisión de desistirse de su propósito de lograr ser reinstalado por el Senado en la Fepade.

“Soy un hombre de Estado. No me presto a juegos políticos ni a exhibiciones y linchamientos públicos. No pongo mi interés particular sobre el interés de la institución. Hago un exhorto para retomar la civilidad en el debate político”.

Dijo que el país atraviesa por una “franca crisis institucional”, por lo que la polarización política genera una “imposibilidad táctica” para que pueda regresar con la libertad de actuación que anteriormente tenía en la fiscalía.

“Es claro que no existen condiciones para que, aun obteniendo la votación de la mayoría de los senadores, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de control constitucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas y la separación con la PGR”.

“Veo una sociedad dividida y un Senado con polarización. Como hombre de instituciones no puedo ser ciego ante esa realidad. No puedo ser yo el motivo de disenso, en el contexto actual de franca crisis institucional. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi actuación fue absolutamente imparcial, sin filias ni fobias”, destacó.

Expuso que los resultados durante su gestión en la Fepade lo avalan porque se logró una efectividad histórica, incluso por encima de las áreas centrales de la PGR, situación que le permite “caminar con la frente en alto”, además de que presumió que modificó la forma de perseguir los delitos electorales.

“En lugar de perseguir a personas de escasos recursos que eran utilizadas, se varió el modelo a investigar a los instigadores. Se modificó también el tipo de delito objeto de la persecución, dejando de ser la alteración al Registro Federal de Electores para enfocarse en la compra de voto y el condicionamiento de programas sociales”.

“Las tareas de la Fepade requieren la confianza de todas las fuerzas políticas. Es evidente que hoy esa confianza se encuentra fracturada. Con independencia del método de votación, es clara la división y para nadie es secreto dónde están paradas cada una de las fuerzas políticas y prácticamente cada uno de las y los legisladores”.

En el Hotel Emporio de avenida Reforma, Nieto leyó un comunicado de cuatro páginas sin aceptar preguntas de los periodistas. Agradeció el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y a los “más de 51 mil mexicanos” que firmaron la carta de change.org para apoyar su restitución como fiscal electoral.

Arremetió contra el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Reiteró que su cese tuvo vicios jurídicos: falta de motivación respecto a las conductas desarrolladas, violación al debido proceso en razón de que no fue escuchado para expresar sus argumentos de defensa; falta de fundamentación y falta de competencia debido a que Elías Beltrán (a quien no mencionó por su nombre) carece de competencia para remover a un fiscal en virtud de que la naturaleza jurídica de la Fepade cambió en 2014.

CLAVES

“CIFRAS RÉCORD”

El ex fiscal dio sus números: se determinaron 6 mil 793 averiguaciones previas, el mayor número en la historia de la fiscalía; se ejerció acción penal en el sistema tradicional en 2 mil 97 ocasiones; se obtuvieron mil 169 órdenes de aprehensión, de las que se cumplieron 575, alcanzando 353 autos de formal prisión y 239 sentencias condenatorias.

En el sistema penal acusatorio, señaló, se determinaron mil 781 carpetas, alcanzando el trámite de judicialización una duración de solo 2.8 meses, con 56 vinculaciones a proceso y 32 suspensiones condicionales.