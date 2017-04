Pide PAN cierre de al menos tres pedreras el 19 de abril

Monterrey

Luego de que el Cabildo de Doctor González revocó la autorización para una pedrera en la Sierra de Picachos, el diputado local del PAN, Jesús Nava, declaró que para el 19 de abril, el Gobierno Estatal deberá haber cerrado por lo menos tres de las seis que hay en el cerro de Las Mitras, en Santa Catarina.

El legislador comentó que ya hay una pedrera cerrada y que el plazo otorgado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable vence el 19 de abril para que estas compañías adquirieran tecnología para evitar contaminar, por lo que para ese día al menos dos más deberán ser clausuradas.

"Recordemos que en Santa Catarina ya está cerrada una pedrera de las seis, el 19 de abril esperemos que mínimo dos pedreras estén cerradas, vemos que dos pedreras sí están lastimando mucho el medio ambiente y lógicamente a todas las colonias que están alrededor de las pedreras", dijo el diputado.

Expresó que a causa del material que tiran esas pedreras, una persona que circulaba en motocicleta por la avenida Colosio, justo en frente de una de esas empresas, perdió el control del vehículo ante el cascajo tirado en vía pública, derrapó y el accidente generó que le amputaran una pierna.

Este hecho generó que representantes de esa persona y de la Asociación de Motociclistas de Nuevo León anunciaron que demandarán a las pedreras.

"Ellos están pidiendo eso y están pidiendo más cosas, ya tenemos ese antecedente, entonces están lastimando mucho el entorno, no nada más con accidentes como lo acabamos de ver, sino con la salud de la gente, el medio ambiente y demás", indicó Nava.

¿Para el 19 de abril esperan que en Santa Catarina ya no operen tres de seis pedreras?

"Para el 19 de abril yo espero que el secretario de Desarrollo Sustentable anuncie tres pedreras que ya no operen, que son las que están lastimando mucho, nos vamos en orden de prioridad, por lo menos (esas tres)", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que aunque en octubre del 2016 se otorgó el permiso de uso de suelo a una pedrera que buscaba operar dentro de la Sierra de Picachos, una reserva natural que atraviesa el municipio de Doctor González, el Cabildo revocó la autorización por medio de una sesión extraordinaria el 10 de febrero del 2017.

Al respecto, Nava declaró que él le pidió a Russildi no permitir la apertura de la pedrera de la Sierra de Picachos hasta no resolver la problemática de las de Santa Catarina.

"La postura de él es que no se va a abrir hasta que terminemos la primera etapa con las pedreras actuales en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las conclusiones si se apegaron o no se apegaron a la norma, él me aseguró eso", dijo el diputado.