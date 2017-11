Aprueba CEE lineamientos para independientes

Monterrey

La Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó por unanimidad los lineamientos que deberán regir las candidaturas independientes para el proceso electoral del 2018, para quienes aspiren a una alcaldía o diputación local.

Fue en Sesión Extraordinaria de este miércoles en donde el Pleno de la CEE definió que los aspirantes deberán recabar firmas a través de la APP que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE) y solamente será en papel en 25 municipios que no rebasan los 10 mil ciudadanos en la lista nominal.

En este sentido, quedó establecido que será única y exclusivamente en estos 25 municipios en donde se permitirá dicho formato al considerar que los 26 distritos locales para diputaciones sí cuentan con la tecnología necesaria para lograr la meta que se les establezca.

“Nosotros en Nuevo León hemos tomado la decisión de utilizar esa aplicación para las aspiraciones a las candidaturas independientes de diputados y de Ayuntamientos con una excepción, tomando en cuenta la realidad social de nuestro estado, que tiene que ver con aquellos municipios que tienen menos de 10 mil habitantes”, dijo en entrevista Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE.

En este tenor, recordó que las inscripciones para los avisos de intención para contender serán del 17 de noviembre y hasta el 16 de diciembre del año en curso.

Asimismo, la solicitud deberán presentarla por fórmula, en el caso de Diputados; y por planilla, en Ayuntamientos.

Para la elección de Diputaciones, se deberán integrar por personas del mismo género como propietaria o propietario y suplente.

En tanto, para Ayuntamientos, se aprobó la alternancia en la postulación de candidaturas para integrar las Alcaldías, es decir, respetar el principio de "cremallera electoral", el cual implica que las regidurías deberán ordenarse de forma alternada por razón de género.

A quienes cumplan con dichos requisitos se les estará notificando de su registro hasta el próximo 27 de diciembre, para que a partir del 29 de ese mismo mes, y hasta el 6 de febrero, recauden las firmas que les corresponden.

En este punto, la CEE decretó que para diputaciones locales los aspirantes deberán recabar firmas del 1 por ciento de la lista nominal del distrito respectivo.

En cuanto a Ayuntamientos, establecieron el 10 por ciento de firmas para los municipios que no excedan los 4 mil ciudadanos en la lista nominal; el 7.5 por ciento para los ayuntamientos que no excedan los 10 mil; el 5 por ciento de respaldos ciudadanos para quienes no pasen los 30 mil ciudadanos; el 4 por ciento para quienes no rebasen los 100 mil; el 3 por ciento para quienes no excedan los 300 mil; y el 1.5 por ciento de las firmas a quienes rebasen los 300 mil uno habitantes.

Por último, en cuestión de financiamiento a candidatos independientes, se estableció que tienen derecho a obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de firmas, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido de reciente registro.

En cuanto a las aportaciones que realicen los candidatos independientesy sus simpatizantes que corresponda al financiamiento privado, éstas no podrán rebasar, en ningún caso, el 50 por ciento del tope de gasto para la elección de que se trate.

Lanzan convocatoria para observadores electorales.

En esta misma sesión, el Pleno de la CEE aprobó la convocatoria para participar como observador en las elecciones del 2018.

Los interesados podrán presentar su solicitud de acreditación como observadores a partir del 15 de noviembre de este año y hasta el 31 de mayo de 2018. Dichas solicitudes las deberán presentar en la CEE o en cualquiera de los 51 Comisiones Municipales Electorales.

Por otra parte, será a mediados de la otra semana cuando la Comisión Estatal Electoral (CEE) esté presentando el proyecto de presupuesto a la Comisión de Hacienda del Congreso local para las elecciones del 2018, así lo adelantó su consejero presidente, Mario Alberto Garza Castillo.

“Si mal no recuerdo, me están dando (la reunión con los diputados) para el martes o miércoles a las 9:00 de la mañana”, dijo.

Sin embargo, prefirió no dar más detalles a la hora de cuestionarle si ya tenían fijado el monto del presupuesto que solicitarían.

Ello bajo el argumento de que tienen aún pendiente un anexo financiero con el Instituto Nacional Electoral (INE) referente al operativo que se realizará de la documentación electoral.