Rechaza Bronco "chapulinear"

Escobedo

Aunque cuando era candidato independiente a la gubernatura calificó como inmoral a los que "chapulinean" por otro cargo, Jaime Rodríguez Calderón rechazó ahora como gobernador que haya cambiado de opinión ya que va a pedirle permiso a los ciudadanos para su candidatura a la presidencia.

En entrevista tras incinerar narcóticos en la sede de Fuerza Civil, en Escobedo, el mandatario estatal confirmó que se pre inscribe el sábado ante el INE para una candidatura a la Presidencia por la vía independiente.

Rodríguez Calderón insistió en que pedirá permiso a 500 mil ciudadanos de Nuevo León, para no "faltarle al respeto" a quienes votaron por él.

Indicó que de no obtener las firmas, que levantarán promotores capacitados en el 50 por ciento de los distritos y secciones electorales del país, no se postularía como candidato.

Dijo que llevará ante el INE algunos requisitos como una cuenta bancaria y una Asociación Civil, denominada Nueva Independencia, formalmente establecida ante el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.

"No quiero faltarle el respeto a nadie por eso voy a pedirles permiso", señaló, agregando que de obtener las firmas pedirá 6 meses de licencia para separarse del cargo en diciembre.

¿Usted dijo que era inmoral "chapulinear", por qué cambia de opinión?

"No cambio, solo voy a pedir permiso, no coman ansías.

"A lo mejor me dice la gente que no, si me dice que la gente que no, no voy o sí voy, a lo mejor", indicó.

¿Sería "chapulineo"?

"A lo mejor la gente me da chanza"

¿Y sí se vale?

"No, no se vale... Si la gente me da permiso lo hago, si la gente no me da permiso, no lo hago", respondió.

Admitió que su popularidad bajó a dos años de tomar las riendas del estado como gobernador.

"Un poquito (bajó la popularidad) como la del Canelo", comparó.

