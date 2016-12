Prevén taxistas aumentar tarifas por gasolinazo

Reynosa

El delegado general del Sindicato de Taxis de la Central de Autobuses en Reynosa, Iván Domínguez Arauz, dijo que el aumento al precio de la gasolina representará uno de los principales retos que tendrán que enfrentar los trabajadores del volante apenas inicie el 2017.

Asegura que los ruleteros recientemente ajustaron sus tarifas por lo que tratarán de mantener lo más posible ese tabulador para apoyar la economía de los pasajeros sin embargo, agregó, que con el próximo aumento no se podrán quedar en esos precios.

"Nuestras tarifas se incrementaron entre 10 y 20 pesitos sobre todo en las carreras largas ya que lo que se toma en cuenta es el kilometraje, pero tratamos de mantener precios accesibles, aunque tuvimos que modificar la tabla de tarifas derivado de la situación hace apenas unos meses y ahora enfrentaremos nuevos incrementos", expresó.

RECOMENDAMOS:Protestan en Tamaulipas contra el 'gasolinazo'

Domínguez Arauz, explicó que pese a sus intentos por mantener que los precios que sean costeables a la ciudadanía, la realidad 'los supera', tomando en cuenta que la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer los costos máximos al público para las gasolinas y el diésel, los cuales serán aplicables a partir del primero de enero y en dónde se establece que Reynosa pasará de los 15.80 a los 16.95 pesos por litro.

"No habíamos hecho un ajuste desde hace más de 6 años para apoyar la economía de los pasajeros y poder mantener nuestras jornadas con suficientes servicios y no afectar los ingresos de los propios choferes, pero al parecer nos viene otro aumento y así no nos vamos a poder quedar somos taxis seguros y con seguro para el usuario", refirió.

Cabe destacar que a decir de los operadores, por el momento no le van a subir a la tarifa, sin embargo, dependerá del gobierno y su aumento a la gasolina como actuarán para sobrevivir a la difícil situación que avizoran.

ELGH