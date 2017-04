Transporte persiste en aumento al pasaje

Tampico/Nuevo Laredo

El gobierno de Tamaulipas fue tajante y dijo no al aumento al pasaje, pero los concesionarios del sur no quitan el dedo del renglón e insisten ante Transporte Público con la petición de incremento. Antonio Ortiz, concesionario de la ruta Tampico-Borreguera, dijo que constantemente hacen la petición al Estado para que reconsidere su postura, la última, apenas la semana pasada.

El argumento de subir la tarifa al pasaje está sustentada, dicen, porque los costos subieron de 20 a 25 por ciento y han tenido que sacar hasta 4 camiones diarios de trabajar.

TE RECOMENDAMOS:En Tamaulipas, plan de ahorro y no aumento al pasaje

En Nuevo Laredo, Joaquín Treviño, secretario general del Sindicato de Taxistas y Choferes del Transporte Público de Nuevo Laredo, aseguran que actualmente no es sustentable la ganancia para poder modernizar unidades.

"Estamos operando con una utilidad de 250 pesos diarios por unidad, no nos da la facilidad de poder modernizar los vehículos, de poder pensar en traer un mejor camión, porque no somos sujetos a créditos porque no cumplimos con los aforos".

"Nosotros nos obligamos a mejorar y modernizar el transporte si nos dan el incremento. Si se autoriza el incremento de cuatro pesos, como lo mire la autoridad no queremos pensar a que no se va autorizar y en este sentido estamos esperando que la autoridad nos escuche para llegar a un acuerdo", mencionó el entrevistado.

TE RECOMENDAMOS: Sin permiso, rutas suben tarifas del pasaje en Altamira

En esta mencionada zona fronteriza, existen más de 200 taxis, que desde hace 10 años no han incrementado tarifas, mientras que los más de 900 camiones de transporte público incrementaron la tarifa un peso hace más de un año.

Los líderes del sindicato aseguraron que continuarán gestionando hasta que el Gobierno del Estado les otorgue un incremento considerable para poder solventar los gastos y modernizar sus unidades.

ELGH