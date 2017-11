Cabildea CTAINL duplicar presupuesto para 2018

Monterrey

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) se encuentra en la etapa de cabildeo con los diputados locales para duplicar su presupuesto para el siguiente año, explicó el presidente del Órgano garante, Sergio Mares Morán.

Aunque en septiembre del presente año el comisionado presidente manifestó su intención de solicitar 75 millones de pesos para el 2018, este sábado 11 de noviembre indicó que buscarían fondos por 69 millones, casi el doble de los 35 millones que ejercieron para este 2017.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa TED emprendimiento con testimonios de éxito

Mares Morán adelantó que también buscarían que los diputados locales les otorguen facultades para cobrar las multas por incumplimientos en transparencia, argumentando que esto podría ser otra fuente de ingresos para la CTAINL ante un presupuesto austero.

"Que nos den facultades para el cobro. Aún y cuando la Comisión no se dedica ni debe dedicarse a sancionar y a cobrar multas pues también es cierto que ante la falta de recursos ese sería una forma de hacerlos esos recursos", mencionó.

Al concluir el Taller de Acceso a la Información en el Tecnológico de Monterrey, el comisionado presidente argumentó que existe una sobre carga de trabajo importante en los recursos de revisión, ya que antes de 2013 la CTAINL resolvía aproximadamente 300 asuntos por este concepto y para este 2017 cerrarán el año con una cifra de casi mil 300 recursos de este tipo.

Asimismo refirió que con el presupuesto asignado para este año no se pudieron concluir algunos proyectos, por lo que ya se encuentran en platicas con los diputados locales para concretar un aumento.

"No alcanza ni para la inflación, me refiero al derecho que tiene los empleados de la Comisión para el aumento salarial. La ley nos tiene más obligaciones, tenemos que difundir más este derecho constitucional. Hay proyectos que han quedado truncos por la falta de presupuesto.

"No es nada más el dinero por pedirlo y gastarlo, hay planes que tenemos que cumplir, hay obligaciones que tenemos que cumplir. Nada más imagínense la Comisión (...) antes de 2013 no resolvía ni 300 asuntos, ahorita en el año 2017 llevamos más de mil 200 casos, andamos en mil 300 recursos de revisión en este año de 2017", concluyó.

Pide a autoridades presupuestar obligaciones de transparencia

Debido a que en enero del próximo año las denuncias por incumplimientos de transparencia en páginas web de los municipios serán vinculantes y se aplicarán sanciones, la CTAINL, urgió a los municipios y al Estado a designar recursos en sus presupuestos para cumplir con estas obligaciones.

El presidente Sergio Mares Morán adelantó que ya existen denuncias presentadas sobre todo contra municipios rurales que no han incluido en sus portales de internet toda la información que por ley debería ser pública.

TE RECOMENDAMOS: Sin denuncia CEDH no investigará abusos en Tec

"Para el que no cumpla, o no esté cumpliendo en el mes de enero si van a haber otras sanciones importantes. Hay denuncias ya de que algunos sujetos obligados no han cumplido por parte de los ciudadanos.

"Como ahorita no son vinculantes, lo que estamos haciendo es acumularlas a un expediente para que en enero si no han subsanado esas omisiones pues va a haber sanciones", indicó.

Señaló que el principal argumento de los municipios rurales es que no cuentan con presupuesto para sus obligaciones de transparencia, por lo que los exhortó a contemplarlo en su presupuesto para el siguiente año.