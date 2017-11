Sin denuncia CEDH no investigará abusos en Tec

Monterrey

Debido a que se trata una institución privada y no un ente público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no investigará de oficio los presuntos actos de acoso sexual denunciados por alumnas del Tecnológico de Monterrey contra docentes, argumentando que requerirían una denuncia formal para actuar.

En rueda de prensa tras concluir el Taller de Acceso a la Información, la comisionada presidenta de la CEDH, Sofia Velasco Becerra, explicó que sus facultades sólo les permiten actuar en caso de que las autoridades no investiguen la denuncia penal u obstaculicen el proceso.

TE RECOMENDAMOS: En internet, denuncian acoso en escuelas de Monterrey

"No las podemos hacer de oficio (las investigaciones) porque aquí tiene que haber primero una denuncia porque no es una autoridad contra la que se están quejando, estamos hablando de un particular, entonces es necesario primero que las personas que se sientan afectadas denuncien, ya si la autoridad encargada de hacer la investigación no actúa, ya ahí es donde nosotros como autoridad ya podemos entrar.

"Nosotros estaremos muy al pendiente en caso de que a la autoridad no integre la carpeta de investigación o no haga la investigación correspondiente para que acudan a la Comisión y nosotros pues nos hagamos cargo también de poderlas apoyar", expuso.

La comisionada presidenta exhorto a que cualquier persona que esté pasando por una situación así denuncie ante la institución en la que ocurrió el acoso sexual y ante el Ministerio Público, debido a que se trata de un delito penal.

"Es muy importante que las mujeres u hombres, en caso de que llegue a haber también, no se queden callados, es vital la denuncia para poder erradicar este tipo de conductas que lesionan y dañan, no nada más a la persona que lo está sufriendo, sino incluso trasciende a la familia y a las instituciones inclusive.

"Lo ideal sería que también a la par de que denuncian en el órgano interno que puedan tener administrativo, se puede estar configurando un delito, y es necesario entonces que se eleve a una denuncia penal", mencionó.

Lo anterior luego de que estudiantes expusieran en redes sociales testimonios anónimos contra dos maestros de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, nombrando como presuntos involucrados a Felipe Montes y Pablo Sol.

Club Monterrey no ha respondido: CEDH

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortara al Club de Futbol Monterrey a reconsiderar su postura de prohibir el acceso a aficionados con playeras de Tigres, la comisionada presidenta, Sofía Velasco, expresó que aún no han tenido respuesta por parte de la directiva.

"Oficialmente no nos han dado respuesta sabemos únicamente lo que hay en los medios de comunicación a través justamente de ustedes que donde ellos reiteran su postura, nosotros pues estaremos a la expectativa", dijo.

Finalmente señaló que la CEDH solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal, apersonarse en el Clásico regiomontano por ser considerado un partido de "alto riesgo".