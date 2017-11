El 11 de diciembre habrá terna para relevo en ASF: diputados

Ciudad de México

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados definió el plazo para designar al titular del órgano de fiscalización para el periodo 2018-2025, con la expectativa de proponer al pleno una terna de aspirantes el 11 de diciembre, cuatro días antes de concluir el actual periodo de sesiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro, Marko Cortés, pidió a los legisladores de los distintos grupos parlamentarios garantizar un proceso limpio y construir los consensos necesarios para designar al auditor.

La Cámara de Diputados expedirá la convocatoria al proceso de elección del titular de la Auditoría Superior de la Federación a más tardar el próximo miércoles 22 de noviembre y abrirá un periodo de diez días para el registro de candidatos, seguido de cinco días más para entrevistas y tres días para la integración del dictamen correspondiente.

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia consultarán al auditor superior, Juan Manuel Portal, sobre su eventual interés en participar en el proceso y buscar la reelección por ocho años más.

Durante la presentación de la propuesta de convocatoria, el panista Marko Cortés insistió en la necesidad de alcanzar los acuerdos para la designación, sobre todo ante los vacíos en las instituciones de procuración de justicia.

“No podemos abonar a la falta de titularidades en los órganos de justicia; no tenemos un procurador general de la República, por supuesto tampoco tenemos un fiscal general de la República. No hay fiscal anticorrupción, no hay fiscal especial contra delitos electorales. La Cámara de Diputados por ninguna razón, por ningún motivo, puede abonar a que no tengamos un auditor superior a partir del 1 de enero”, remarcó.

La diputada Maricela Contreras pidió reivindicar el papel del Congreso de la Unión respecto a los nombramientos de titulares en áreas sustantivas para el combate a la corrupción y la impunidad.

“Es verdaderamente lamentable que el Congreso en su conjunto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tengamos 67 nombramientos pendientes”, dijo.

La diputada Claudia Corichi sostuvo que no puede terminar el año sin la elección del auditor superior.

“La Cámara de Diputados tiene que dar muestra de que sí se puede y, yo diría que eso es fundamental, no podemos no tener auditor superior; pase lo que pase tenemos que tenerlo”, puntualizó.





